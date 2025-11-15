為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺中市

    家扶中心單親媽腦傷重生 學習美容按摩準備考證照

    2025/11/15 16:12 記者張軒哲／台中報導
    北台中家扶中心舉辦「2025家長生涯發展方案成果發表會」。（記者張軒哲攝）

    北台中家扶中心舉辦「2025家長生涯發展方案成果發表會」。（記者張軒哲攝）

    為協助家長兼顧家庭照顧與自我成長，北台中家扶中心今日舉辦「2025家長生涯發展方案成果發表會」，展現8名媽媽學員在理財與美容技能雙軌學習下的豐碩成果，此次活動不僅是課程的結業典禮，更是見證家長努力與蛻變的重要時刻。

    沙鹿區單親媽媽小芳（化名）說，跟丈夫離婚多年，丈夫在2名孩子就讀國小時過世，自己原本擔任居服員，因出了一場嚴重車禍，腦部開刀，休養很長時間，靠著清潔與打掃工作，拉拔孩子長大，一名孩子已經出社會工作，一名還在就讀大學，這一年學習美容按摩、美睫、美甲，準備考取美容丙級證照，投入美容業。

    為協助單親媽媽或弱勢婦女學習專長，家扶中心開設美容按摩、美睫、美甲等多項技能訓練課程，透過理論與實作結合的教學方式，一年來帶領8名學員從基礎練習到專業操作，循序漸進提升實務能力，為重返職場預作準備。

    北台中家扶中心主委徐彬勝表示，家長的學習不僅止於單一技能，而是透過探索與體驗，找到最適合自身發展的方向。未來中心將持續規劃多元職業體驗課程，協助家長認識職場性向、培養就業能力，開拓更多發展契機。

    北台中家扶中心8名媽媽學員展現肩頸按摩技巧。（記者張軒哲攝）

    北台中家扶中心8名媽媽學員展現肩頸按摩技巧。（記者張軒哲攝）

    單親媽媽小芳（右）克服車禍腦部手術，努力學習美容。（記者張軒哲攝）

    單親媽媽小芳（右）克服車禍腦部手術，努力學習美容。（記者張軒哲攝）

