    首頁 > 臺中市

    買錯票耍賴硬佔座！婦人被拉下車狂喊「救命」 新自強號全車看傻

    2025/11/15 12:26 記者許國楨／台中報導
    婦人拒不配合下車，遭警方合力拉下新自強號。（擷自Threads）

    台鐵新自強號昨（14）日晚間上演一場離譜的佔座鬧劇，一名婦人買錯車票，卻硬坐在對號座上不肯離開，列車長一再勸導未果，只得依規定解除運送契約，未料婦人不但拒下車，還要求現場退款，與列車長、鐵路警察僵持近十分鐘，最後被強制帶離時大喊「救命啊！」聲音響徹車廂，讓目擊乘客直呼誇張。

    事件發生在昨晚8時5分左右，鐵路警察局台中分局大甲派出所接獲台鐵大甲站通報，145次新自強號有旅客乘車錯誤並占用他人座位，鐵警與站務人員趕抵後登車了解，發現55歲劉女持的是不同車次的票，卻坐在對號座上不肯移動。

    列車長先好言勸導，提醒她依規定需依票就座，若不配合將解除運送契約，但劉女不僅不聽，還反嗆：「買錯票是我的事，跟你有什麼關係！」目擊者透露，劉女說詞反覆，還表示票是「跟別人買的」，要警方「去找賣她票的人」，為避免列車延誤，鐵警只得依法將劉女強制帶下車。

    劉女被架離時情緒激動，頻頻大喊「救命啊」、「救我」，甚至一度掙扎跌坐地上，引發車內旅客譁然。有乘客直擊後搖頭感嘆：「完全不講道理，講不過就開始喊救命，真的很扯。」

    警方表示，劉女在大甲站下車後，經查並無其他違法情事，確認身分後即自行離去；鐵路警察局呼籲，搭乘大眾運輸應遵守秩序，不得影響他人乘車權益，旅客若拒不配合勸導，依《鐵路法》第57條及運送規則規定，台鐵可拒絕承載或解除運送契約，以維護乘車秩序與安全。

