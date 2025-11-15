為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺中市

    中華民國當代日本研究年會 沈有忠斥「中共外交戰狼、薛劍非常不禮貌」

    2025/11/15 11:08 記者黃旭磊／台中報導
    中華民國當代日本研究學會年會，在東海大學社會科學院舉辦。（記者黃旭磊攝）

    中華民國當代日本研究學會年會，在東海大學社會科學院舉辦。（記者黃旭磊攝）

    中華民國當代日本研究學會年會上午在東海大學社會科學院芳華廳舉辦，外交部次長葛葆萱、陸委會副主委沈有忠、日本台灣交流協會部長荒木直哉等台日人士與會，沈有忠開會致詞，痛斥台海有事就是日本有事言論，「遺憾被中國駐大阪總領事薛劍，用非常不禮貌言語在網路上面撻伐」，台灣跟民主國家合作致力台海和平穩定決心不變。

    年會由東海大學政治系主任張峻豪率師生團隊及中華民國當代日本研究學會會長王宏仁承辦，外交部長林佳龍原訂出席發表「總合外交與台日關係的展望」論述，臨時改由外交部次長葛葆萱出席，在場官員學者發表「AI驅動的台日海域風險預警與防衛機制」等數十篇論文，與會人士多次提及日本新首相高市早苗就任後，台海有事就是日本有事等相關言論，沈有忠就此強調，台灣跟日本合作從經貿跟民間社會合作，已經上升到安全議題合作層次。

    沈有忠說，台海和平與穩定不只台灣跟日本，全球民主國家高度關注，日本新首相高市早苗強調，台海有事就是日本有事言論，遺憾被中國駐大阪總領事薛劍，用非常不禮貌言語在網路上面撻伐，甚至升高日本跟中國外交上緊張氣氛，非常遺憾中國大陸始終不與我們民選政府對話，在外交上呈現戰狼之姿恫嚇對台友好言論，台灣跟民主國家合作致力台海和平穩定決心不變。

    陸委員會副主任沈有忠稱，遺憾中國駐大阪總領事薛劍，用非常不禮貌言語在網路上面撻伐（台日關係）。（記者黃旭磊攝）

    陸委員會副主任沈有忠稱，遺憾中國駐大阪總領事薛劍，用非常不禮貌言語在網路上面撻伐（台日關係）。（記者黃旭磊攝）

    東海大學政治系主任張峻豪，率師生團隊承辦當代日本研究年會。（記者黃旭磊攝）

    東海大學政治系主任張峻豪，率師生團隊承辦當代日本研究年會。（記者黃旭磊攝）

