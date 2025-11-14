盧秀燕任期倒數 水湳經貿園區5大亮點建設多延宕挨批淪「5大皆空」

台中市議員林祈烽（中）指盧市府推動水湳經貿園區5大亮點建設根本「5大皆空」。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕常說「開不了工要開工」、「完不了工要完工」，但多位議員盤點水湳經貿園區5大亮點建設多延宕，其中斥17億蓋好的台中流行影音中心閒置6年，淪為台中最貴「蚊子館」，台灣智慧營運塔也是紙上談兵，5大亮點變「5大皆空」。

台中市長盧秀燕回應，無論再怎麼規劃，沒有開工就沒有用，會展中心、綠美圖、水湳轉運中心都是在她任內開工，前兩大建設年底可營運，水湳轉運中心訂明年啟用。

議員林祈烽、鄭功進、楊典忠及施志昌指出，水湳經貿園區大亮點重大建築歷經三朝，進度一拖再拖，連盧秀燕上任時訂的期程都全數跳票。

林祈烽指出，台中國際會展中心交到盧秀燕手上，拖到2024年9月才完成東側一期展館，台中綠美圖盧市府原訂2022年底完工，去年6月才完成主體工程，將於今年12月13日正式營運，整整比盧市長規劃期程多拖兩年。

林祈烽批評，台中流行影音中心更誇張，耗費17億元興建，在盧任內拖了5年還沒開館，成為水湳經貿園區最大蚊子館；水湳轉運中心要到明年上半年才能竣工，也是延宕，台灣智慧營運塔盧秀燕上任時還特別赴歐洲考察，如今仍紙上談兵。

林祈烽強調，盧市長常宣稱「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，但執政快7年下來，5大亮點沒有一項如期完工、正式啟用，根本「5大皆空」。

楊典忠則點名海線「十大完不了的工」，公設保留地跨區重劃可行性同意書、機場門戶計畫、清水沙鹿公托、捷運雙軌化、清水眷村修復再利用工程、南山截水溝第三期、沙鹿車站、鹿寮商圈遇雨則淹，海線鐵路雙軌化、室內自由車場、高美遊客中心景觀餐廳從未對外營業、台中港鐵路支線觀光化，近7年全沒有下文，還有需要蓋1年半的高美濕地廁所，海線建設一年拖過一年，盧執政快7年重大建設延宕，「還在睡嗎」？

