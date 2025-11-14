台中文山焚化廠拖7年挨批釀垃圾危機 盧秀燕：任內一定解決

台中市長盧秀燕強調，垃圾大戰沒有發生，任內一定一勞永逸解決垃圾、廚餘問題。（記者蔡淑媛攝）

台中爆非洲豬瘟引發廚餘去化問題，議員何文海等人今天議會質詢文山焚化廠改建延宕7年，如果不拖7年可以「從從容容」處理，現在垃圾及廚餘危機恐變成「連滾帶爬」，留給下屆市長；盧秀燕則強調，垃圾大戰沒有發生，焚化廠改建工程即將開工，能逐漸去化垃圾，任內一定一勞永逸解決垃圾、廚餘問題。

何文海質疑盧秀燕說市長任期內不會有垃圾大戰，但其實是用大里掩埋場來掩蓋垃圾問題，把垃圾大戰拖到卸任、留給下屆市長，全市每天垃圾量2200多噸，每天都有100多噸垃圾無法焚化，現在又增加廚餘約300公噸要焚燒，台中市3個焚化爐如何負荷？

盧秀燕表示，12月6日前全國禁止廚餘養豬政策是否延續，聽說中央在研究，但針對上任時大家說台中市一定會發生垃圾大戰、市民會無處倒垃圾，她強調，任內一定會解決，文山焚化廠BOT案已經標出去、也即將開工，解決台中新增的垃圾問題，一勞永逸。

針對廚餘焚化有產生戴奧辛疑盧，環保局代理局長李政良解說，文山焚化廠也能燒廚餘，廚餘要均勻攪拌、燃燒時850度以上，就能控制不產生戴奧辛，也會定期監測。盧秀燕也說，新建文山焚化爐焚化量多3成，興建期間也會加強垃圾打包，已經編列1.3億找廠商，本月底或下個月初進行打包作業；李政良補充，垃圾打包作業每天可達200公噸。

台中市議員李天生（右起）、何文海、周永鴻、蔡耀頡、江肇國、曾朝榮批評盧市府讓文山焚化廠改建延宕7年，釀成垃圾及廚餘危機。（記者蔡淑媛攝）

