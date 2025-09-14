賴清德台中逾3小時座談 與會者：總統邊聽邊記、扎扎實實的交流

總統賴清德今抵台中，民眾熱情相挺。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨啟動22縣市巡迴座談，總統兼黨主席賴清德今抵台中跟50餘名基層黨公職對談，表定2小時的座談，竟欲罷不能逾3小時才結束。據悉，會中賴清德開放黨公職暢所欲言，甚至開放第二輪提問，且邊聽邊手寫筆記，逐一回應，讓與會人士均稱「真的是扎扎實實的意見交流」。

賴清德上午先到彰化座談，下午趕到台中北屯水景福隆宮參拜並致贈廟方「佑濟眾生」匾額後，即與50餘名基層黨公職及地方人士座談，座談時間表定2小時，但會中賴清德開放與會人士暢所欲言，一輪發言完畢後，大家意猶未盡，賴清德再開放第二輪提問，據了解，現場氣氛熱絡，賴清德邊聽邊記，也逐一回應。

民進黨台中市議員江肇國指出，現場提問從關稅匯率、錯假消息，到詐騙治安、交通執法、教育現況、住宅房貸、立院運作、政策溝通等，大家無所不談，賴清德主席更願意耐心傾聽，也正面回應大家的建議，甚至和黨內主管現場討論、立即調整方向。

江肇國說，很多今天沒能講完的話，會持續和黨部保持密切溝通，把基層的聲音帶進決策、讓政策更貼近民意，也期待新團隊帶來新作為，大家一起守護這個國家，讓台灣更好。

民進黨立委何欣純說，總統十分重視政策傳達不夠，尤其美國關稅政府因應過程，總統對政府分明努力談判、也多次透過記者會讓民眾及產業了解相關進度，但仍有很多議員反映產業不清楚，總統認為是政府訊息傳達不夠到位，以致第一線民眾不清楚、不了解，誤以為政府做得不夠，也裁示未來要加強宣傳，避免資訊落差，讓第一線民眾及產業更清楚，以免誤解政府都沒做。

