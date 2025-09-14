酸盧秀燕聯手藍白縣市長反補助申請制 江肇國：市府不會寫計畫

民進黨台中市議員江肇國曝，盧秀燕這麼急著反對補助款改為審查制，「原因就是台中市政府根本不會寫計畫」（圖：江肇國提供）

2025/09/14 12:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕日前號召藍白共15縣市首長齊聲明，要一般性補助款回歸公式設算等，民進黨台中市議員江肇國曝，盧秀燕這麼急著反對補助款改為審查制，「原因就是台中市政府根本不會寫計畫」，不是沒有提送計畫申請，就是工程延宕等，預算遭追繳回去，「難怪盧秀燕會這麼心虛、這麼害怕」；台中市府澄清，積極爭取多樣中央預算支持推動各項建設。

盧秀燕10日號召藍白共15縣市首長聯合聲明，提出包含統籌分配款合理分配、一般性補助款回歸公式設算及保障已核定補助款，盧秀燕還要中央放下屠刀；昨日跟行政院討論財劃法謬誤，再提修法沒有問題，問題在分配計算方式。

請繼續往下閱讀...

但江肇國指出，當年立法院在審查前瞻預算時就點破，台中市府在數位建設、運動中心等許多項目，都沒有提送計劃申請，停車空間不足前瞻補助興建停車場的二期經費，也沒有申請，白白浪費爭取中央資源的機會；更離譜的是，有些已申請到的補助，因為施工延宕、計畫變更等問題，最後還被追繳回去；既不會寫計劃，也不會執行，改為審查制恐怕什麼都要不到。

交通局指出，中央前瞻計畫停車場補助案件共申請並獲補助23案，合計補助經費22億元；數位局指出，成立兩年多來累積成功爭取中央核定金額達1億3994萬，包括推動資安韌性建設等；運動局說明，依前瞻基礎建設計補助地方設置全民運動館計畫部分，已爭取新建烏日全民運動館，並獲核定補助1億元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法