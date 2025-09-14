獨家》妻子成盛唐中醫鉛中毒受害者病逝陳明振：她遺願加強中藥管制

陳明振指出，妻子積極抗癌排毒，手寫逾20萬字出書。（圖：擷自陳明振臉書）

2025/09/14 11:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕盛唐中醫鉛中毒案受害者之一的前國民黨台中市黨部主委陳明振妻子，抗病多年12日病逝，與妻子鶼鰈情深的陳明振哀慟逾恆，他說，妻子抗癌抗毒治療之路雙重煎熬，妻子最放不下的是，堂堂中醫師竟將禁藥入藥，讓病人雪上加霜，他低調表示，衷心期盼國家更重視中醫藥用藥管制，不要讓病患吃藥吃得不明不白。

陳明振的癌妻疑因接受盛唐中醫院長呂志霖（原名呂世明）治療後，出現鉛中毒，面臨治療、排毒雙重煎熬，陳明振今早原低調表示，不願妻子病逝一事被消費，不願多談，後打起精神受訪，透露妻子堅毅抗病之餘，積極面對的歷程。

請繼續往下閱讀...

陳明振曾與妻子在2020年現身控訴鉛中毒後的煎熬，因血中鉛指數破95，必須打排毒針，花所費不貲外，排毒5個月後，她的雙手曲張變「雞爪」，雙腳如上鍊寸步難行，他說，妻子在抗癌抗毒雙重煎熬下，仍積極面對，2年前甚至出書「坐看雲起時」，雙手曲張的她一字一句手寫逾20萬字，寫回憶、養兒育女點滴，也有罹癌後的治療痛苦及雪上加霜的盛唐中醫鉛中毒的煎熬，激勵癌友。

陳明振說，妻子積極面對，遺憾的是事發迄今呂志霖未曾致電致意，更未曾個別對當事人致歉，他知道妻子最放不下的是，堂堂極富盛名的中醫師怎能用禁藥讓病人服用，司法訴訟中，他的妻子已等不到司法結果，現在他只衷心期盼國家能對中醫藥有更明確的規範，西藥還有處方箋，病人至少知道吃了什麼藥，但中藥尤其是自費用藥，全憑中醫師調配，甚至還在用「偏方」治病，病患無從得知究竟吃下什麼，沒有保障。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法