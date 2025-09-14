盛唐中醫鉛中毒受害者 國民黨台中黨部前主委癌妻抗病5年病逝

國民黨台中黨部前主委癌妻抗病5年病逝。（圖：擷自陳明振臉書）

2025/09/14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中5年前爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成台中市前議長張宏年等數十人鉛中毒，國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子也是受害者，陳妻罹癌後服用中藥「調養」後疑因鉛中毒，病情雪上加霜，後雖積極治療，仍傳出不幸消息，陳明振臉書發文，「37年的夫妻緣分，陰陽兩別」，享壽63歲。

陳明振在臉書發文，曝妻子已在12日病逝消息，沉痛寫下「我終究還是失去了妳！坐在你的身旁，回憶種種，37年的夫妻緣分，在今天下午五點五分，陰陽兩別！妳放下罣礙，安心前往未知的世界！我會永遠念著妳。

陳明振的妻子2018年診斷出罹三期癌症，為了專心照顧癌妻及年邁母親，陳明振在2019年2月宣布請辭，為了讓幫妻子調理身體，夫妻二人前往盛唐中醫找院長呂志霖（原名呂世明）看診，沒想到疑服下中藥後出現鉛中毒，後陸續傳出有人受害，才被查出疑含有禁止入藥的硃砂，體內鉛含量一度高達95單位，嚴重影響身體狀況。

陳明振與妻子5年前曾現身說法控訴身體所受的傷害，除面臨癌症治療，還要排毒，甚至排毒5個月後，雙手曲張變「雞爪」，雙腳如上鍊寸步難行，更常胸悶、喘不過氣，在求醫、診療間疲於奔命；最終陳明振臉書曝妻子於9月12日下午5時5分病逝，享壽63歲。

