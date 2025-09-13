為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺中市

    北市水塔浮屍害50住戶喝屍水 命理師建議淨化大樓、水塔

    台北市一名工人溺斃社區水塔，住戶發現水質喝起來有異味才發現遺體。（民眾提供）

    2025/09/13 22:26

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北市文山區一處大樓住戶11日發現水質喝起來有異味，聯絡師傅來清洗水塔，卻驚見水塔裡面有一具男屍，警方調查死者是名拆除工人，9日進入社區大樓後爬入水塔內溺斃。至於喝到｢屍水」怎麼辦？命理師楊登嵙建議，將水塔及整棟大樓淨化，並請法師或寺廟提供喝及淨身的「淨符」，去除負面的陰晦磁場。

    這座社區大樓頂樓水塔內驚見無名男屍，由於男子遺體長時間浸泡水中，已嚴重浮腫變形，無法以肉眼辨識，且身上未攜帶任何證件，指紋亦因泡水難以採集，身分一度成謎，今天警方追查出男子有竊盜前科，平日擔任拆除臨時工，意外掉落水塔。

    該大樓約有50住戶，住戶擔心喝到屍水可能會生病，對此，法醫高大成受訪說，遺體大約泡水2、3天就會有屍水流出，不過，一般家用水都有煮沸過，原則上不至於中毒或細菌感染，可能會有異味，無須過度擔憂，不過如果男子生前有服毒如砒霜等毒藥物，就要謹慎留意。

    也是台中市名門命理教育協會創會理事長的楊登嵙則說，住戶盥洗及飲用的水都是由該大樓水塔供給，使用這麼多天的｢屍水」，聽了真是令人作嘔，恐怖至極，建議住戶可以請法師將水塔及整棟大樓淨化，並請法師或寺廟提供喝及淨身的「淨符」，去除負面的陰晦磁場，以免陰晦負磁場影響身體健康及運勢。

    以上為民俗說法 僅供參考

