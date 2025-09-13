為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺中市

    才擦身而過後視鏡斷裂！女車主心淌血 肇逃男：以為壓到石頭

    白車的右後視鏡碰損。（民眾提供）

    2025/09/13 11:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子日前駕車時，不慎擦撞暫停路旁轎車，未料撞斷對方後視鏡後卻未停留便逕自離去，讓遭受天外飛來橫禍的鄒姓女車主當場傻眼，警方調閱相關監視器不到2個小時就火速偵破，揪出肇事王男，讓女車主從錯愕、氣憤到感謝，心情急轉直下，直呼「還好有警方幫忙，不然真的太委屈了！」

    36歲鄒姓女子11日晚間開車行經南區五權南路時，因臨時接到重要電話，將車暫停在路旁，本以為只是短暫停留卻迎來驚嚇，突然一聲巨響，左側車身猛然一震，她急忙抬頭，驚見一輛白色轎車擦撞後揚長而去，她趕緊下車檢視，只見左後視鏡竟斷裂倒掛，碎片散落一地，讓她既心疼又氣憤。

    第三分局交通分隊警員張教範獲報趕抵現場，透過沿線監視器畫面，迅速鎖定可疑車輛，警方循線找到47歲王姓男子，面對監視器鐵證，王男坦承就是肇事駕駛，但解釋當時「雖然聽見聲音，以為是輪胎壓到石頭」，才沒有停車，強調並非刻意落跑，事後他也表達歉意，承認處理過程太過草率。

    警方依規定對王男肇事後未依法處置的行為進行告發；警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」

    民眾若不慎發生交通事故時，務必立即報警並留在現場處理，切勿心存僥倖擅自離開現場，以免承擔更嚴重法律責任，影響自身權益與他人安全。

    白色轎車擦撞鄒女車子後逕自離去。（民眾提供）

    鄒女的左後視鏡因此斷裂。（民眾提供）

    熱門推播