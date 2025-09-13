台中大肚區驚見「黑煙衝天」！真相竟是連環縱火犯作祟

環保局AI系統錄下嫌犯燒廢棄物。（環保局提供）

2025/09/13 11:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局7、8月以AI智慧判煙系統及空氣微型感測器接連發現大肚區護岸路附近有大量濃煙造成異常空污，進一步發現是連續縱火犯在路邊大量燒廢棄物，以為位置偏僻，不會被發現，不過被環保局AI系統錄下，警方進一步以車追人逮人，將依空污法最高可處10萬元。

環保局指出，這名縱火慣犯惡意點火燃燒廢棄物，大面積燃燒，造成空氣污染，被AI系統錄下，但騎乘機車車牌老舊退色難以辨識，稽查人員調閱附近住戶與工廠的私人監視錄影系統、行經該區車輛熱心民眾的行車紀錄器，將掌握的事證如拼圖般追查。

烏日分局大肚分駐所員警也在轄區追人，破獲縱火案，疑其丟棄廢棄物，並點火燃燒滅證，環保局依違反空氣污染防制開罰，最高可處10萬元罰鍰。

環保局表示，為防制空污，全市佈建AI智慧判煙系統及空氣微型感測器上百處，包括露天燃燒熱點、工廠煙囪及常被檢舉空污處，一年至少追出10件燃燒事件，以及多起違法排放事件。

環保局AI系統偵測及錄下燃燒廢棄物。（環保局提供）

環保局AI系統及路口監視器錄下嫌犯行蹤。（環保局提供）

AI智慧判煙系統追出大量濃煙造成異常空污。（環保局提供）

環保局與警方追出縱火犯。（環保局提供）

