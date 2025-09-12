中捷綠線延伸大坑及彰化動起來 9/15、16在兩地開說明會

中捷綠線延伸示意圖。（台中市捷運工程局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕關係到民眾是否可搭捷運到大坑爬山，以及彰化人是否可搭捷運來台中市上班的中捷綠線延伸至北屯及彰化線，中捷公司將舉辦建設計畫環境影響說明書公開會議，分別於9月15日晚間7點及9月16日下午2點，在北屯區平德里活動中心及彰化縣原住民生活館舉辦。

台中市捷運工程局說，綠線延伸線為既有捷運綠線兩端的延伸計畫，採全線高架設計，總長約10.05公里，共設8座高架車站，包括延伸大坑段2.47公里、2站，以及延伸彰化段 7.58公里、6站。其中，延伸彰化段將從高鐵台中站銜接烏日高鐵特定區，進一步延伸到彰化市區，最終串接彰化鐵路高架化新設的金馬車站，未來可望大幅提升中彰地區交通便利性。

捷運工程局長蘇瑞文說，台中捷運烏日文心北屯延伸線建設計畫的環境影響說明書已於 9月2日刊登於環境部「環評開發案論壇」，會議將向市民簡報計畫內容、環境現況調查結果及各項保護對策，蒐集在地民眾及利害關係人意見，作為後續計畫調整及環評審查的重要依據，期待打造更完善的捷運系統。

蘇瑞文說，環境影響說明書針對計畫範圍內之大坑段及彰化段進行全面調查，涵蓋氣象、空氣品質、噪音與振動、水文及水質、地質地形、土壤、廢棄物、動植物生態、景觀遊憩、交通運輸、社會經濟及文化資產等項目，完整評估施工與營運對周遭環境的可能影響，提出減輕對策，確保工程與環境兼顧。

捷工局將舉辦中捷綠線延伸環境說明會。（台中市捷運工程局提供）

