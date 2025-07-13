倒數2週 黃健豪拚反罷：選輸翻桌若成功 年年都是選舉年

面對726大罷免，中市五選區藍委黃健豪在反罷免宣講指出，若大罷免成功，以後選舉都可能不算數。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/13 21:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免7月26日將投票，台中市第五選區國民黨立委黃健豪面臨罷免壓力，今再舉行「不同意罷免」宣講會，黃健豪說，去年參選立委獲得該選區逾50%選票支持，但只需25%選票就能罷免重選，「若大罷免成功，以後選舉恐將都不算數」，選輸就「翻桌」，以後每年都在選舉，台灣就糟了。

黃健豪在選前倒數兩週的週末、週日，推出反罷免宣講，今續在北屯區三官堂舉辦「捍衛台中不同意罷免」宣講會，大批支持者到場相挺。黃健豪說，他去年選立委時拿下該區逾50%選票支持當選，但罷免只要有10%的人連署、25%的人投同意，就可以換人重選，以後無論獲50%、60%或70%的選票，只要「選輸翻桌」發動罷免，恐將每年都在選舉，「台灣就糟了」。

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黃健豪指出，他自認是十分認真的立委，自當選以來，他深入基層、踏實問政，民進黨卻操作罷免進行報復，他才擔任立委1年就要被罷免，這是不公的事；這次的反罷免投票，不是只為他個人，而是為了台灣民主及下一代，「若大罷免成功，以後選舉都可能不算數」，絕不能任民進黨一黨獨大獨裁，否則未來所有選舉結果都可能被抹除，民主將不再可信，籲大家投不同意罷免。

立委黃健豪辦反罷免宣講，大批支持者出席相挺。（記者蘇孟娟攝）

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