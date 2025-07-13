柯志恩台中反罷！指盧秀燕本命區若失守 「國民黨打包回家了」

柯志恩（左）挺黃健豪（右）稱若盧秀燕本命區失這一席，「國民黨打包回家了」。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/13 20:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免7月26日投票，台中市第5選區國民黨立委黃健豪今推出「不同意罷免」活動，國民黨立委柯志恩站台助講指出，黃健豪的選區就是台中市長盧秀燕的本命區，若失掉他這一席，「國民黨打包回家了」。

黃健豪今在北屯區三官堂舉辦「捍衛台中不同意罷免」宣講會，國民黨立委包括陳菁徽、吳宗憲及高雄市議員白喬茵等均前去助陣，號召民眾投不同意罷免保住黃健豪。

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柯志恩也趕到助講支持，柯志恩說，民進黨為了大罷免，製造很多仇恨值，亂指國民黨立委在立法院亂刪預算，國民黨澄清後，又亂指國民黨是中共同路人，她批，愛台灣不是民進黨的權利，只有擁有權力的人才有資格及權力去賣台，國民黨只是在野黨，現在只能靠一張嘴巴不斷告訴大家是在監督預算，若要說賣台最有資格的就是民進黨、執政黨，斥民進黨一天到晚只會用中共同路人、「跟阿共仔相同」的話術來拉高仇恨值。

她說，黃健豪選立委拿下全國第2高票、台中最高票，是實在認真的立委，更是台中指標，若在盧秀燕本命區失掉這一席，「國民黨就打包回家了」，籲選民絕不能讓這種事發生，要讓黃健豪繼續留在立法院。

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