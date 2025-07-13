台中阿伯雙腿猛抖拄拐杖還開車！目擊民眾嚇出冷汗

阿伯手持枴杖吃力的走到車旁。（民眾提供）

2025/07/13 17:24

〔記者許國楨／台中報導〕這一幕讓人倒抽一口氣！台中市北屯區街頭日前驚見一名拄著拐杖、走路顫巍巍的老阿伯，竟然打開車門坐上駕駛座，直接開車離去，而這樣的身體狀況竟還能開車，目擊民眾嚇出一身冷汗，直呼：「阿伯你真的確定嗎？」

根據照片顯示，一輛銀色轎車違停在路口，一名穿著白襯衫、手戴黑手套的高齡男子雙腿猛抖手持拐杖，一跛一跛地走到車旁，他小心翼翼地將拐杖收起放進車內，原以為他要坐上副駕或後座，沒想到下一秒竟直接進入駕駛座上車，踩下油門揚長而去，整個過程吃力又緩慢，讓旁觀者膽顫心驚。

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這起事件發生在北屯區榮華街附近，當地民眾表示，阿伯並不是常見的鄰里居民，應該是路過駕車經過，從畫面中不難看出，阿伯的雙腳行動明顯不便，駕駛能力令人擔憂。

有民眾直擊後受驚不小，當場拍照並上傳社群呼籲大家注意：「阿伯你這樣真的行嗎？如果遇到緊急狀況，你的腳跟得上反應嗎？」貼文一出引起熱議，不少網友留言表示：「看到這種真的不敢靠近」、「要是撞到人怎麼辦？誰負責？」、「老人家應該審慎評估自己能不能再開車」。

依規定，年滿75歲的駕駛人需定期換照，並通過體檢與認知測驗才能合法上路。但這名阿伯是否有通過換照？車輛是否改裝輔助？警方強調，會主動追查，畢竟高齡駕駛頻傳事故，如果身體明顯無法勝任駕駛，仍堅持上路，不僅危及自己安全，更可能讓其他用路人身陷險境。

接下來直接開車離去，讓目擊民眾嚇出一身冷汗。（民眾提供）

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