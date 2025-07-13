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    台中北屯客貨車違規左轉 大雨中遭直行車撞側翻

    台中市北屯區環中路與崇德路三段口今（13）日中午發生連環車禍，一輛客貨車疑違規左轉，遭直行轎車與機車同步攔腰撞擊，當場側翻。（民眾提供）

    台中市北屯區環中路與崇德路三段口今（13）日中午發生連環車禍，一輛客貨車疑違規左轉，遭直行轎車與機車同步攔腰撞擊，當場側翻。（民眾提供）

    2025/07/13 15:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區環中路與崇德路三段口，今（13）日中午發生連環車禍，一輛客貨車疑違規左轉，遭直行轎車與機車同步攔腰撞擊，客貨車當場側翻，現場汽機車零件四散，令人怵目驚心，而事故也導致機車騎士左腿骨折送醫，另有3人輕傷自行就醫，至於確實肇因將進一步鑑定釐清。

    事故發生在中午12時44分左右，當時台中市區突降大雨，經查，46歲邱姓男子駕駛客貨車行經台74線匝道口時，疑似違規左轉，與58歲劉姓男子駕駛的轎車，及21歲王姓男子所騎乘機車發生碰撞，只見客貨車當場側翻橫躺車道中間，車體損毀嚴重，劉男轎車車頭也凹陷毀損，汽機車零件散落滿地。

    消防局獲報立即派遣四平及潭子分隊共3輛救護車、7名人員，四平分隊小隊長陳韋仁率隊趕抵現場，發現現場為3車事故，無人受困，僅王姓騎士左腳骨折、意識清楚，隨即由救護人員送往中國附醫急救。轎車駕駛劉男及車上2名女乘客僅受輕傷，選擇自行前往醫院就診。

    警方到場進行酒測後確認，3位駕駛均無飲酒情形，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判；第五分局呼籲，駕駛人應依規定行駛並注意路口標誌標線，切勿任意違規轉向或搶快通行，確實遵守交通規則，以確保自己與他人行車安全。

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