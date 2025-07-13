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    國民黨強行通過普發1萬 民主行動隊：毀憲亂政、排擠基礎建設

    國民黨在立院通過普發1萬元現金，小民參政歐巴桑聯盟台中市黨部主任陳怡萱（左2）今天批評是毀憲亂政。（記者陳建志攝）

    國民黨在立院通過普發1萬元現金，小民參政歐巴桑聯盟台中市黨部主任陳怡萱（左2）今天批評是毀憲亂政。（記者陳建志攝）

    2025/07/13 15:42

    〔記者陳建志／台中報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中要求10月底前普發現金1萬元，由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨共同組成的「民主行動隊」今天抵達台中挺罷免，強調立院自行提出預算、通過預算，已破壞憲法權力分立的制度，且排擠基礎建設經費，呼籲大家7月26日一起站出來，罷免毀憲亂政、親共賣台的國民黨立委。

    小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部主任陳怡萱表示，最近看到國民黨在國會違憲擴權，強調編列預算是行政院的權責，立法院則是審查預算，不能自行增加預算，但最近卻看到國民黨聯合民眾黨，要求政府普發1萬元現金。

    陳怡萱表示，自行提出預算、自己審查預算、自己通過預算，這種球員兼裁判的行為，已嚴重破壞憲法權力分立的制度，而民主需要靠制度維繫，幸好我們還有罷免制度，現在是拚回台灣民主最重要的機會，希望大家7月26日一起站出來，罷免毀憲亂政、親共賣台的國民黨立委。

    台灣基進台南市黨部主任吳依潔指出，南部災後仍有地區斷水斷電，民生告急，藍白立委卻刪除補助台電的千億預算、轉而推動普發現金政策買票，質疑每人普發1萬元約要2350億的預算，但台灣1年科技發展預算就要約1965億、文化經費也要566億，普發1萬元，將排擠到台灣的基礎建設。

    吳依潔批評台中的國民黨立委放任黨團通過此錢坑條例，只會在地方賣乖裝清純，強調「立委不是發錢工具人，預算應該用來建設與照顧，而不是換取選票！」號召台中民眾一起出來罷免不適任立委。

    國民黨在立院通過普發1萬元現金，台灣基進台南市黨部主任吳依潔（前排左1）批評將排擠台灣的基礎建設。（記者陳建志攝）

    國民黨在立院通過普發1萬元現金，台灣基進台南市黨部主任吳依潔（前排左1）批評將排擠台灣的基礎建設。（記者陳建志攝）

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