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    4黨聯合「民主行動隊」台中挺罷免 演行動劇諷顏寬恒貪汙判刑

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，呼籲大家7月26 日站出來，挺罷免，拼民主！（記者陳建志攝）

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，呼籲大家7月26 日站出來，挺罷免，拼民主！（記者陳建志攝）

    2025/07/13 14:13

    〔記者陳建志／台中報導〕由小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨共同組成的「民主行動隊」，響應罷免行動巡迴全台今天抵達台中，呼籲大家7月26日站出來，挺罷免，拼民主，並在現場還有顏寬恒的沙鹿豪宅前演出行動劇，暗諷他浮報助理費貪污法院已判有罪國民黨卻毫無處分，強調罷免是責任不是仇恨，不適任的立委，人民有權請他離開，現場並高喊「守護台灣，罷免是愛」、「大罷免，大成功」。

    由4黨組成的「民主行動隊」，之前已經在花蓮、台北表達挺罷免的決心，今天抵達台中結合台灣親子共學教育促進會，在台中公園召開記者會，強調面對當前國會亂象，罷免並非對立，而是民主制度內部的自我修復，是人民對失職政客最溫柔而堅定的回應。

    現場演出行動劇，暗諷國民黨台中第2選區立委顏寬恒浮報助理費貪污案，已經由法官判決有罪，喚起大家對黑金政治的警覺。並由親子與4黨代表與志工合力將各自政黨旗幟與象徵人民力量的碎布，拼成「挺罷免，拼民主」，象徵人民共同修補破碎的民主，奪回主權與尊嚴。

    記者會結束後，「民主行動隊」車隊出發，由中彰投親子家庭、全台志工與政黨代表組成，沿途經過顏家沙鹿莊園、清水工業區開發案現場、豐原火車站廣場等地，並在沙鹿顏寬恒的豪宅前再度演出行動劇，希望大家罷免不適任的立委，7月26 日站出來，挺罷免，拼民主！

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，呼籲大家7月26 日站出來，挺罷免，拼民主！（記者陳建志攝）

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，呼籲大家7月26 日站出來，挺罷免，拼民主！（記者陳建志攝）

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，現場用碎布拼成「挺罷免，拼民主」，象徵人民共同修補破碎的民主，奪回主權與尊嚴。（記者陳建志攝）

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，現場用碎布拼成「挺罷免，拼民主」，象徵人民共同修補破碎的民主，奪回主權與尊嚴。（記者陳建志攝）

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，現場演出行動劇諷顏寬恒貪汙判刑，希望換掉不適任立委。（記者陳建志攝）

    由4黨聯合組成的「民主行動隊」，今天抵達台中挺罷免，現場演出行動劇諷顏寬恒貪汙判刑，希望換掉不適任立委。（記者陳建志攝）

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