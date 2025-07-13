台中男拍愛愛片賺外快偷吃步 女友「臉部沒打馬」這下慘了

台中高分院撤銷原判，改判薛男緩刑2年。（資料照）

2025/07/13 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕拍愛愛影片想賺外快，沒想到最後變成慘痛法律教訓！台中薛姓男子與女友合拍性愛影片，雙方原約好上傳到付費平台販售，但條件是「女生臉一定要打馬賽克」，沒想到薛男卻偷吃步，將「未打馬版本」直接上傳網站販售，女友發現後怒告，最後薛男不但賠上一段感情也吃上官司。

事件發生在前年9月間，40歲薛男提出增加收入構想，向女友表示：「一起拍片上傳網站賺外快！」女友雖勉強同意但要求明確，「可以拍，但臉一定要打馬賽克」雙方達成共識後開始拍攝，並鎖定「Fans17」、「FansOne」和「MyFans」等三個成人付費網站上傳販售，售價為每部419元。

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未料，薛男在同年11月間卻將原始未打碼版本直接上傳，並用漫畫人物的ID當帳號自稱經營者，試圖掩人耳目，影片曝光後不久，女方朋友竟發現該片，並付費解鎖後證實影片中女主角就是她本人，而且臉清清楚楚沒有馬賽克，女友當場氣炸報警提告。

案件進入台中地院審理，薛男雖坦承影片是他上傳，但辯稱「影片根本沒人買，我就下架了，價格也只有299元」，試圖淡化後果，但法官根據證據發現，影片實際價格是419元，女友就是透過付款才看到內容，代表至少有一筆獲利，於是依《妨害性隱私罪》判他4個月徒刑，並沒收犯罪所得。

薛男不服上訴，近日二審期間和前女友達成和解，賠償30萬元，台中高分院撤銷原判，改判緩刑2年，但明確要求緩刑期間要履行賠償協議，全案定讞。

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