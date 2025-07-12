醫師羅浚晅：7/26投票把24顆腫瘤割掉全消滅

台灣北社理事長醫師羅浚晅，呼籲民眾7月26日投票把24顆腫瘤割掉。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/12 23:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由反共護台志工聯盟所發起的「護國大遶境」今天晚上在台中水安宮舉行「712反共護台總動員晚會」，台灣北社理事長醫師羅浚晅要大家一人拉5票，7月26日把第一階段24顆腫瘤全部割掉、全部消滅掉；另外，中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，台中市罷免成功，全國就罷免成功。

羅浚晅說，7月26日就是要割腫瘤的日子，有人說要割31顆，有人說要割24顆，但開刀不要一次全開，因此先割24顆，尤其是花蓮那一顆，還是雙北跟中市在地的3顆。

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羅浚晅指出，有人說此次罷免醫生為何要站出來，因為台灣是我們的國家，要守護台灣。羅浚晅說，努力很久，7月26日要完成這個手術，而民進黨為何要參與罷免活動，因為政黨政治任何政黨都要呼應人民的呼喊。

羅浚晅表示，有花蓮人人向他反映，第一二階段不能表態，第3階段投票要罷免傅崐萁，他呼籲一人至少拉5票，他強調，已忍這些人很久了，一下子就想把台灣毀了，7月26日把他們全部消滅，讓全世界人看到，台灣人有能力守護自己，24顆腫瘤一次全部割掉。

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