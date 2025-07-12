台中水安宮布袋戲、反共護台晚會奇妙同框 民眾笑喊：無違和很台灣

「反共護台總動員」晚會在水安宮前廣場舉辦，人潮爆滿。（記者廖耀東攝）

2025/07/12 23:04

〔記者許國楨／台中報導〕戲台與廣場齊嗨！台中水安宮今晚（12日）熱鬧非凡，一邊是布袋戲團為神明祝壽，另一邊則是「反共護台總動員」晚會，奇妙又無違和感雙線共演。

大罷免7月26日就要投票，「反共護台總動員」晚會由中部罷免團隊、民主種子、全面罷免協會與好民文化協會聯合舉辦，今晚6點在水安宮前廣場登場，湧入爆滿人潮，，包括前聯電董事長曹興誠、花蓮「葉霸」老師葉春蓮、「台灣鷹爸」徐柏岳以及人氣網紅八炯齊聲呼籲7月26日投下「同意罷免票」，清除「親中媚共、背棄民意」的藍委。

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水安宮主祀朱、李、池三府王爺，今天正好是農曆6月18日池府王爺生日，有信眾請來布袋戲團演出祝壽，吸引不少人駐足觀賞，有民眾笑說，「一邊看神明慶生、一邊聽政治論述，一點違和感都沒有，這樣的組合太神奇又太台灣了！」

也有人說，戲台與政台同步開演，不僅沒有衝突，反而呈現出台灣宗教與民主的共榮景象，這正是台灣珍貴民主自由的體現。

布袋戲團旁就是反共護台晚會，奇妙同框。（記者許國楨攝）

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