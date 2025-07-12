台中馳援南部救災！盧秀燕：但民進黨在幹嘛？在舞政治、舞罷免

台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌在罷免後首次合體，藍白合。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/12 20:48

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨今天晚上在台中市迷你蛋舉辦《拚經濟反惡罷，再愛我一次晚會》，國民黨台中市長盧秀燕跟民眾黨主席黃國昌同台。盧秀燕說，藍白合了，為人民、為台中、為台灣、為中華民國而合；她要求賴清德總統停止罷免，好好去救災。

盧秀燕表示，罷免以來她跟黃國昌第一次合體，藍白合了，為人民、為台中、為台灣、為中華民國而合，台中市國民黨六名立委面臨民進黨追殺罷免，其中，江啟臣副院長因父親去世沒辦法出席，但我們一定會力挺！

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盧秀燕說，中南部因颱風做大水，嘉義縣市及台南市長都打電話給她，請她出動市府人馬幫忙救災，她二話不說，立刻整備出發，分別出動上百人及大型機具與五十台發動機等，到目前台中的救災隊尚未回來。有嘉義人寫信給她表達感謝，台中市幫忙國家、幫忙南部，但「民進黨在幹嘛？在舞政治、舞罷免」。

盧秀燕說，賴清德總統昨天到南部勘災，被災民洗臉。災民請求總統派人協助清理家園，但總統很無情，面無表情地說沒有辦法，沒有人。民進黨整黨，各縣市黨工、公職人員不能去南部救災嗎？大家都在舞罷免、舞政治，台中市幫忙救災，他們的人卻在舞罷免，有道理嗎？民進黨最重要的是停止罷免，全力救災。

盧秀燕表示，，如果南部做大水，人民受苦，未來戰爭，這個政府會顧大家、救大家嗎？要求總統、行政院長及民進黨的委員及黨工拿出良心，停止罷免，好好去救災。

盧秀燕指出，台灣是一個寶島，台灣人真的善良，有一流的國民，但有三流的國家領導人，做總統當務之急就要去救災，要賴清德繼續留在南部，每天去勘災去救災，才對得起當初投票給你的人；第二是要搞好經濟，結果上任一年來都在舞政治，去年五月二十日才就職，七月就說要放青鳥出來，物價在漲，總統卻不關心，每天搞政治搞罷免。

盧秀燕說，第三件事是要搞好和平，現在很多國家在戰爭，戰爭不是不會來，到處都可能發生戰爭，國家領導人要保護國家及人民，搞好世界及兩岸的和平，還有政黨及人民之間的和平；第四件是搞好人權，除了柯主席被政治追殺，多少黨工，跟總統不同黨都被抓起來，連少年家做插圖諷刺司法也被收押，台灣沒有人權自由嗎？

盧秀燕要賴總統不要再亂搞了，呼籲7月26日大家站出來，不只為了這些立委或國民黨，而是為了自己；要給賴一個教訓、提醒，否則國家不知要讓他匪類到什麼程度，大家都是助選員要站出來拉票催票；為國家的發展，大罷免大失敗。盧秀燕說，讓他失敗才知道人民的力量有多偉大，才知要好好執政做總統，才知人民要有人權和平，要勇敢的台中人及台灣人出來投下不同意罷免票。

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