反共護台總動員! 陳柏惟捐社群頻道 助罷團衝聲量

陳柏惟陳柏惟頂著大光頭出席「反共護台總動員」晚會。（記者黃旭磊攝）

2025/07/12 20:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕閩南狼籌辦「反共護台總動員」晚會今晚在水安宮廣場登場，會場與文心路沿線響徹「大罷免、大成功」聲浪，前台中第二選區立委陳柏惟頂著大光頭，當眾以台語宣布，在7月26日罷免投票前，所有經營社群頻道及平台全捐給罷團，作為宣傳用途，要在投票倒數14天全力催出罷免「同意」票。

「反共護台總動員」晚會吸引數百名支持者，在文心路旁向經過駕駛、騎士高喊「大罷免、大成功」，聲浪響徹街頭，而舞臺上，葉霸（葉春蓮）老師、鷹爸（徐柏岳）依序宣講，陳柏惟也當眾宣布，個人經營社群頻道及平台，在罷免投票前捐給罷團使用。

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陳柏惟在中二罷團送達三階罷免投票補件後，履行承諾於6月28日剃光頭，此次再度許願捐出頻道，陳柏惟請花蓮罷團上台，他表示，台灣有兩個政治提款機，蘇花高與台中發電廠都是國民黨蓋的，而台灣有兩個王，東王傅崐萁及西王顏清標，大家要全力以赴打造「中橫公路」，在七二六罷免成功後，繼續到東部罷免東王傅崐萁，大罷免一定大成功。

712反共護台大會熱烈登場，支持者擠爆現場。（記者廖耀東攝）

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