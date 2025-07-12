護國大遶境到台中 葉霸老師喊罷掉31藍委：台灣絕不能落入中共手中

「葉霸老師」葉春蓮呼籲讓31位國民黨立委都罷免成功。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/12 19:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」今晚在台中市水安宮舉行「712反共護台總動員晚會」，花蓮「葉霸老師」葉春蓮到場大聲疾呼，中共在台灣收買了很多人，要滲透台灣，讓台灣亂，現在浮上檯面了，就是從去年開始傅崐萁帶領著藍白立委，通過了很多毀憲亂政出賣台灣的法案，台灣絕不能落入中共的手，要讓31位國民黨立委都要罷免成功，讓國會重新改組，重新訂定 福國利民的法案。

葉春蓮說，保衛台灣非常重要，實行大罷免，心中並沒有所謂仇恨，沒有要消滅誰，因為台灣人是非常善良，組成善良的台灣國，台灣人從未想要對不好，要與人為善，很自然人家也會對我們好，就是好來好去，台灣人民可以作主，這是先人留給我們重要資產無可取代，台灣人民作主非常習慣，想要怎樣就怎樣，台灣提供給我們重要資源可以安身立命。

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她指出，但是台灣對岸出現了壞傢伙，軍機、軍艦在台灣周圍飛來飛去，破壞海底纜線，，全世界只有這個國家欺負台灣，這樣如何交朋友，他們只想被吃掉台灣，因此台灣人學到教訓，對面中共要非常提防，主要目的是保護自己。

葉春蓮說，她在台灣變老，會一直老下去，台灣對他有多重要，但花蓮出了不像樣的壞傢伙傅崐萁，在花蓮為害多端，去年在立院擔任國民黨總召，破壞立法院，帶著藍白立委，通過毀憲亂政，就是要為中共入侵台灣鋪路，是中共內應。

葉春蓮說，中共在2、30就滲透台灣，台灣絕不接受中共，台灣不能流落在中共手中，中共收買很多人滲透台灣，要讓國家混亂，現在已浮出檯面，這是去年通過所有對台灣不好的法案的藍白立委，去年鬧了一整年，今年用各種方式把台灣弄得更混亂，讓台灣沒有抵抗力任人宰割，不能要坐以待斃，就是大罷免的精神，31位國民黨立委都要全部罷掉，這樣才樣重新補選，重組國會正常運作，為台灣謀福利，她很老了，只要有一口氣就要努力，要為國家做點什麼。

712反共護台大會台中市水安宮熱烈登場，罷團和民進黨議員於文心森林公園集結後向會場徒步邁進！（記者廖耀東攝）

712反共護台大會熱烈登場，支持者擠爆現場。（記者廖耀東攝）

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