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    倒數兩週！護國大遶境進軍中五選區 「貪食蛇機車隊」如遊行嘉年華

    挺罷免「貪食蛇機車隊」超狂。（記者許國楨攝）

    挺罷免「貪食蛇機車隊」超狂。（記者許國楨攝）

    2025/07/12 16:32

    〔記者許國楨／台中報導〕罷免三階投票進入倒數兩週，台中市罷免藍委包括羅廷瑋及中四區廖偉翔、中五區黃健豪等3人，均列入首波7月26日罷免投票之列，而護國大遶境持續上午原縣區活動，今天下午則進軍中五選區，在北屯區舊社公園集結後出發，只見「貪食蛇機車隊」沿著文心路延展，場面壯觀如遊行嘉年華。

    由民眾自發性組成的機車隊，車頭高舉「同意罷免」大旗，車尾綿延不絕，有如一條盤踞城市幹道的巨型貪食蛇，場面相當壯觀，隊伍中旗幟飄揚，喇叭聲、呼口號聲此起彼落，機車騎士中不乏白髮長者、青年學子，甚至有親子同行，展現跨世代共同參與政治改革的決心。

    也有民眾沿文心路旁或路口駐足為遶境車隊打氣，在護台車隊行經時高喊「罷免投同意，反共更有力」鼓掌打氣，前立委莊競程亦登上宣講車高呼「大罷免，大成功」，呼籲選民在7月26日踴躍投下「同意罷免」票，罷掉親中媚共、違背選民承諾的國民黨立委。

    罷團表示，除白天有「護國大遶境」續在台中市各區車掃號召民眾外，「閩南狼」陳柏源聯合中部罷免團隊、民主種子、全面罷免協會、好民文化協會共同發起「反共護台總動員」晚會，今天晚上6點起，在台中水安宮前廣場登場，點燃罷免選戰最終倒數的熱情。

    民眾夾道呼應挺罷免車隊，氣氛熱烈。（記者許國楨攝）

    民眾夾道呼應挺罷免車隊，氣氛熱烈。（記者許國楨攝）

    民眾夾道呼應挺罷免車隊，氣氛熱烈。（記者許國楨攝）

    民眾夾道呼應挺罷免車隊，氣氛熱烈。（記者許國楨攝）

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