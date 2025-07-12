南下台中反大罷免！蔣萬安送羅廷瑋「我不同意」Ｔ恤

北市長蔣萬安（右）與中六立委羅廷瑋（左）穿「我不同意」T恤。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/12 16:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免倒數2週，台北市長蔣萬安今天下午到台中市東區干城的海螺公園，與中六選區的國民黨立委羅廷瑋兩人一起被稱為台中市首座水公園跟小朋友玩水，兩人還穿上「我不同意」的T恤。羅廷瑋表示，這是蔣萬安團體提供給他台中市第一件「我不同意」 T恤；蔣萬安表示，愈來愈多民眾希望政府政府應該要專注在民生跟經濟，特別現在面對美國關稅政策的不確定性及匯率不斷升值。

蔣萬安穿上「我不同意」的T恤，到台中市東區海螺公園為羅廷瑋站台，跟小朋友一起玩水，他並送給羅廷瑋一件，是台中市第一件，呼籲台中市民一起來投不同意票。

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蔣萬安表示，「我不同意」在上星期已都製作好，已讓台北市國民黨立委、團隊及支持者穿上，現在詢問電話一直打進來，他也送給讓羅廷瑋一件，很高興羅也穿上，希望讓所有好朋友穿上，投下不同意，讓社會安定。

蔣萬安並表示，越來越多的民眾覺得政府應該要專注在民生跟經濟，特別現在面對美國關稅政策的不確定性，面對匯率不穩定，台幣不斷的升值，物價不斷上漲，供電不穩定的情形，老百姓其實需要的很簡單，就是希望和民生經濟的發展，不希望政府不斷地做政治操作、政治鬥爭，他想台中的鄉親也是一樣的。

蔣萬安表示，昨天立法院3讀通過發放1萬元，他想這個是目前民眾最需要，因為物價不斷的上漲，很多的民眾很需要這筆錢，他也希望能夠帶動消費刺激景氣，能夠讓經濟能夠發展，從市場到商圈到夜市很多小攤商，他們都需要，這才是真正照顧民生拼經濟的行為。

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