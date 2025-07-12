為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    大學分科測驗》數乙復活 台中考生評多基本觀念「直觀題」

    大學分科測驗今年新增數乙考科。（記者蘇孟娟攝）

    大學分科測驗今年新增數乙考科。（記者蘇孟娟攝）

    2025/07/12 16:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年大學分科測驗首度增考數學乙考科，台中考區考生認為首屆數乙難度不高，多是基本概念套用的「直觀式」考題，另混合題雖題數較學測多，但兩大題均不難，其中一題素養類題型考農夫規劃農田最大獲利，屬高三範圍，雖另要作圖，但也是只要基本概念即能作答，除填充少數題目「卡關」，多數比學校模擬考簡單，只要熟讀觀念且練習夠掌握答題速度即能應答，首屆數乙中間偏易。

    台中林姓考生指出，首屆分科數乙的題型跟學測數B差距不大，多是考基本概念題，且題目很「直觀」，只要概念讀熟，多是一看就知道用何種概念解題的題型，沒有要繞個彎思考用何種概念解題，沒有太為難考生，且計算量不大。

    台中吳姓考生說，首屆數乙混合題的題數比學測多，但兩題均不難作答，其中一題素養題考農夫規劃農田最大獲利的是題目考高三的範圍，但也是很基本的觀念運用，雖配合作圖題，但也不難。

    台中林姓與吳姓考生說，首屆分科數乙難易度屬中間偏易，考驗考生須讀熟觀念，輔以答題的熟練度與速度，考前大量刷題者在這次的數乙考試應能奏效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播