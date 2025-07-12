大學分科測驗》數乙復活 台中考生評多基本觀念「直觀題」

大學分科測驗今年新增數乙考科。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/12 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年大學分科測驗首度增考數學乙考科，台中考區考生認為首屆數乙難度不高，多是基本概念套用的「直觀式」考題，另混合題雖題數較學測多，但兩大題均不難，其中一題素養類題型考農夫規劃農田最大獲利，屬高三範圍，雖另要作圖，但也是只要基本概念即能作答，除填充少數題目「卡關」，多數比學校模擬考簡單，只要熟讀觀念且練習夠掌握答題速度即能應答，首屆數乙中間偏易。

台中林姓考生指出，首屆分科數乙的題型跟學測數B差距不大，多是考基本概念題，且題目很「直觀」，只要概念讀熟，多是一看就知道用何種概念解題的題型，沒有要繞個彎思考用何種概念解題，沒有太為難考生，且計算量不大。

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台中吳姓考生說，首屆數乙混合題的題數比學測多，但兩題均不難作答，其中一題素養題考農夫規劃農田最大獲利的是題目考高三的範圍，但也是很基本的觀念運用，雖配合作圖題，但也不難。

台中林姓與吳姓考生說，首屆分科數乙難易度屬中間偏易，考驗考生須讀熟觀念，輔以答題的熟練度與速度，考前大量刷題者在這次的數乙考試應能奏效。

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