台中火車站內中年男騎機車作勢撞人 網友怨警察「只能勸無法罰」

女網友指這位中年人騎機車於台中火車站內疾駛，還一度作勢衝撞，但警方卻說只能勸導。（記者張瑞楨翻攝Threads）

2025/07/12 15:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕一位女網友昨天晚間在台中火車站驚見一名中年人，騎機車於站內疾駛，見到女網友錄影，中年機車騎士還一度作勢衝撞，網友氣得將畫面上傳Threads，不過，警方卻說沒有拍到車牌，也不能調閱監視器，沒有辦法開罰，但會加強勸導，讓這位女網友氣結。

這名女網友發文說，自己以為在台中火車站見街友於樓梯尿尿，是她在車站見到最糟的事情，不料，昨夜晚間7時許，見到一輛機車「飆進」台中火車站的商場人行道（鐵鹿大街），先於一處街友聚集處停下，見到女網友錄影，就故意朝女網友這邊拐來，「作勢要撞我，然後因為這一拐，我閃了一下也嚇到了，車牌沒錄到，他就加速騎走了」。

請繼續往下閱讀...

讓女網友氣結的是，她去警局詢問可以如何處置？警察卻說，「沒辦法舉證車牌，警察頂多加強勸導，不能騎車進來火車站人行區，也沒辦法調閱監視器看車號，頂多勸導，總之這件事就這樣無疾而終」，她還諷刺說，「請台中人在火車站買東西時，迴避技能記得學，避免被車撞」。

對此，鐵路警察局台中分局今天（12日）說， 針對台中火車站一樓鐵鹿大街中央開放走廊上騎機車，旅客遭受驚擾，違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1800元以下罰鍰，警方將持續加強站區安全秩序維護，取締違規行為，確保旅客乘車安全，至於是否開罰這名騎士鐵警局台中分局沒有說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法