素人拍A片臉部沒打馬提告 「黑亞當」賺419元賠30萬獲緩刑

業界名「黑亞當」的薛男，把臉部沒打馬的「素人」小芳A片上網賺到419元挨告，他賠30萬元獲得緩刑。判決示意圖。（資料照）

2025/07/12 12:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕經營AV媒體販售的薛男（業界名「黑亞當」），與俗稱「素人」的女子小芳協議拍A片牟利，但必須把小芳臉部打馬賽克，不料，薛男卻食言而肥，把未打馬影片上傳成人網站，賺到419元，小芳見自己臉部曝光而怒提告訴，一審依未經他人同意販賣性影像罪判刑4月，薛男賠償小芳30萬元和解，二審維持一審的4月量刑，但宣告緩刑2年，全案判決確定。

判決書指出，經營AV（成人影片）販售的薛男，2023年9月24日向女子小芳（化名，俗稱AV素人）宣稱，可以拍攝2人性愛影片，並將影片放在色情網站販售營利，「我會用馬賽克遮擋妳的臉部」，小芳遂同意拍攝，不料，事後薛男食言而肥，沒有遮擋小芳臉部，同年11月間以「黑亞當」之名，將A片上傳到數個成人網站，供他人付費觀看並賺得419元。

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小芳同年12月底，經朋友告知自己是色情片女主角，她檢視影片屬實，氣得向警方控告薛男，台中地方法院簡易庭一審，依未經他人同意販賣性影像罪判刑4月，未扣案犯罪所得419元沒收。

台中地檢署上訴二審，指一審判刑太輕，讓薛男有僥倖之心，不足收懲儆之效，並違背被害人小芳對公平正義的最低期待，聲明撤銷原判決，另為適當的量刑。

不過，薛男於二審時，願意賠償30萬元，與小芳達成和解，先支付10萬元，20萬元分期付款，台中地院合議庭二審認為，薛男後終能坦承犯行，犯後態度尚佳，拍攝A片與上傳網路販售，都是經小芳授意為之，雖因含有小芳面部影像部分，不是小芳同意範圍內，薛男未適當遮掩（打碼）即上傳販售而觸法，但雙方已和解，駁回檢方上訴，維持4月徒刑，諭知緩刑2年，條件是薛男應履行賠償承諾，全案判決確定。

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