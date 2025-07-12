護國大遶境車隊進軍中三、中八選區 民眾熱情吶喊：自己台灣自己救

機車隊伍氣勢如虹。（記者許國楨攝）

2025/07/12 12:37

〔記者許國楨／台中報導〕罷免倒數階段，「護國大遶境」列車今天持續台中市行程，上午從豐原區遶境罷免熱區中三及中八選區，機車隊聚集超過200人力挺、呼口號「大罷免、大成功」，有一家祖孫3代到場支持，也有民眾激情說，「自己台灣自己救」，場面熱情。

今天遶境隊伍在豐原區鎮清宮集結，原定10點出發行程，不到9點就有民眾自發性騎機車到廟埕掛旗、繫布條，有祖孫三代同行力挺罷免，更有民眾表示「這次一定要站出來，台灣不能再沉淪」，廟前廣場旗海飄揚、喇叭口號響徹雲霄，加上三太子偶團熱舞助陣，現場氣氛沸騰。

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到場的市議員謝志忠、蕭隆澤及蔡成圭都簡短發言表示，這兩週加溫罷免熱度，要把親共賣台的立委拉下來，相信罷免熱情會持續到7月26日投票日；由於市區車多，遶境車隊行進較慢，但即便天氣變熱仍不減熱情，看到車隊出現更是搖旗吶喊、高呼口號，車隊也熱情回應，互喊加油，猶如罷免嘉年華。

張姓民眾說，颱風來了，停電、農損，才發現藍白立委杯葛台電預算、把農發金等補助刪除，如此惡劣，一定要讓中間選民、讓不關心的人出來投票，全力動員支持726投下罷免票。

徐姓民眾也說，立委應該為民喉舌，而不是淪為政黨鬥爭工具，人民對國會亂象忍無可忍，才會用選票行使憲法保障的罷免權，這一次不站出來，以後沒有身分證淪為自治區，自己台灣自己救，呼籲市民把握這次罷免機會，以手中一票讓失職者下台，讓台灣回歸正軌。

民眾騎機車到廟埕掛旗、繫布條。（記者許國楨攝）

民眾騎機車到廟埕掛旗、繫布條。（記者許國楨攝）

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