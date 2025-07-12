受害者加1？豐原五口命案「李團長」被控慫恿刷卡買黃金 婦痛失百萬

豐原5口命案關鍵人之一的李女，被周姓婦人指控詐騙，圖為李女到當舖找王家姊妹蓋印章，辦理抵押房屋貸款的畫面。（資料照，民眾提供）

2025/07/12 11:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口疑因投資黃金與團購遭到詐騙，本月2日被發現陳屍住處，王家生前由張姓美容師牽線，認識自稱「李團長」、「團購主」的李姓女子，李女慫恿王家刷卡買黃金與加入團購而債臺高築。在這起命案之前，另一周姓婦人於2個多月前，向警方報案指控李女詐欺，導致她失金上百萬元，警方預計近期將李女函送台中地檢署偵辦。

周姓婦人於2個多月前，於台中市第五分局控告李女詐欺罪，她指控李女也是帶她刷卡購買黃金，黃金由李女取走，李女再支付卡費，每刷15萬元，再給周婦3000元佣金，過程與王家幾乎一樣，不料，數月後李女不付卡費與佣金，導致周女損失上百萬元。

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五分局傳喚李女說明，李女宣稱都是合法的黃金投資，她並無行騙詐欺，雙方說法南轅北轍，五分局預計近期蒐證結束後函送中檢。

豐原五口命案的關鍵人物，是張姓美容師與李女，檢警本月4日傳喚2人，分別限制住居請回與15萬元交保，2人主要涉案部分，是張女介紹王家認識李女，李女慫恿王家每月刷15萬元信用卡買黃金，黃金交給李女，李女則支付王家卡費，再給3000元酬勞佣金給王家。

李女又慫恿王家投資200萬元團購，卻於今年農曆年後，李女沒支付刷卡費，又宣稱王家違約，要求賠償500萬元，王家為此背負債務，李女還暴力威脅討債，又介紹當舖給王家姊妹，抵押房子貸款200萬元，年息高達48％，李女找王家姊妹蓋印貸款時，王家五口已經死亡。

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