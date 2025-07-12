為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    受害者加1？豐原五口命案「李團長」被控慫恿刷卡買黃金 婦痛失百萬

    豐原5口命案關鍵人之一的李女，被周姓婦人指控詐騙，圖為李女到當舖找王家姊妹蓋印章，辦理抵押房屋貸款的畫面。（資料照，民眾提供）

    豐原5口命案關鍵人之一的李女，被周姓婦人指控詐騙，圖為李女到當舖找王家姊妹蓋印章，辦理抵押房屋貸款的畫面。（資料照，民眾提供）

    2025/07/12 11:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口疑因投資黃金與團購遭到詐騙，本月2日被發現陳屍住處，王家生前由張姓美容師牽線，認識自稱「李團長」、「團購主」的李姓女子，李女慫恿王家刷卡買黃金與加入團購而債臺高築。在這起命案之前，另一周姓婦人於2個多月前，向警方報案指控李女詐欺，導致她失金上百萬元，警方預計近期將李女函送台中地檢署偵辦。

    周姓婦人於2個多月前，於台中市第五分局控告李女詐欺罪，她指控李女也是帶她刷卡購買黃金，黃金由李女取走，李女再支付卡費，每刷15萬元，再給周婦3000元佣金，過程與王家幾乎一樣，不料，數月後李女不付卡費與佣金，導致周女損失上百萬元。

    五分局傳喚李女說明，李女宣稱都是合法的黃金投資，她並無行騙詐欺，雙方說法南轅北轍，五分局預計近期蒐證結束後函送中檢。

    豐原五口命案的關鍵人物，是張姓美容師與李女，檢警本月4日傳喚2人，分別限制住居請回與15萬元交保，2人主要涉案部分，是張女介紹王家認識李女，李女慫恿王家每月刷15萬元信用卡買黃金，黃金交給李女，李女則支付王家卡費，再給3000元酬勞佣金給王家。

    李女又慫恿王家投資200萬元團購，卻於今年農曆年後，李女沒支付刷卡費，又宣稱王家違約，要求賠償500萬元，王家為此背負債務，李女還暴力威脅討債，又介紹當舖給王家姊妹，抵押房子貸款200萬元，年息高達48％，李女找王家姊妹蓋印貸款時，王家五口已經死亡。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播