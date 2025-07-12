台中7旬男交網婆暈船！砸474萬「升VIP」還要領226萬見嫩妹

李男（右）誤入網路「交友俱樂部」，狠砸474萬元「升級VIP會員」。（讀者提供）

2025/07/12 11:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯71歲李男誤入網路「交友俱樂部」，1個月內狠砸474萬元「升級VIP會員」，為了貪看辣妹清涼照、和心儀「網婆」見面，竟又提領226萬元「儲值金」給付給對方，所幸匯款前由玉山銀行行員報警，台中市第四警分局臨櫃逮補林姓車手，依洗錢防制法等罪嫌送辦。

台中市第四警分局今天表示，李男於6月加入辣妹社群後，常與長腿網襪、露香肩清涼辣妹上網聊天，李男身陷桃色陷阱，詐團見時機成熟，誘騙加入「交友俱樂部」，並以儲值升等VIP、安排嫩妹見面等名義，陸續詐走474萬2千元「升等金」，詐團再度要求儲值安排嫩妹見面，李男於7月4日趕往玉山銀行解定存提領226萬元。

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詐團為避免行員起疑，解定存前「貼心」提醒李男分批小額提領，甚至傳訊稱有「專人到府收款」服務，大墩派出所員警將計就計，與詐團約在銀行附近交款，當街逮捕林姓男車手（39歲），依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署。

大墩派出所長王凱政說，李男退休後滿頭白髮失去生活重心，年輕「網婆」日夜熱情噓寒問暖，再以「投資高獲利」、急需金援為由，誘騙匯款，李男則向警方表示，臨老誤入花叢，感謝保住畢生積蓄，再也不敢上網尋求慰藉。

露香肩清涼辣妹誘騙李男匯款。（讀者提供）

長腿網襪辣妹熱情噓寒問暖。（讀者提供）

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