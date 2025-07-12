為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    大學分科測驗》台中考生看歷史科：把自己當古代人就好作答

    大學分科測驗今天換社會組考生上場應試。（記者蘇孟娟攝）

    大學分科測驗今天換社會組考生上場應試。（記者蘇孟娟攝）

    2025/07/12 10:44

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗今換社會組考生上場，第一節歷史科，台中考生反映「背多分」題目少，多需跨章節整合的歷史時代觀解答，部分題目要用「當代」思維判斷，尤其混合題第一題考清代開港通商，文本提供線索少，「要把自己當古代人」以當時的社經情境思考就好作答；另考蔣中正剿匪，有限20至30字答題字數，考驗考生整合重點及語文能力，今年分科歷史難易度適中。

    台中簡姓考生指出，今年歷史科「背多分」題型少，多考驗考生的歷史時代觀，需要跨章節整合觀念的題型，或是要能掌握歷史事件的前後脈絡才好作答，部分題目可以從題幹中找線索判斷，另歷史解釋的題型少，較有利考生。

    台中江姓考生也說，今年分科歷史重整合概念，考生不必硬背細瑣資訊，包括簡姓考生均說，混合題第一題考清代開港通商較具難度，除文本提供的資訊少外，題目屬於較開放性答案答題，考生要以當時的社會、政經環境思惟去判斷，「把自己當古代人」思考比較好答題。

    混合題另有一題考蔣中正剿匪原因，限20字內答題，包括簡姓及江姓考生均說，極考驗考生「去蕪存菁」自己整合重點的語文能力；今年整體難度難易度適中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺中市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播