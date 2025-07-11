打壓罷免？台中選監人員明天講習許多人「沒收到通知」 區長回應了

台中市議員曾朝榮（右2）質疑「行政黑手介入選務、公然打壓罷免行動」。（記者歐素美攝）

2025/07/11 19:20

〔記者歐素美／台中報導〕726罷免投票進入最後倒數，驚傳台中市選監人員講習通知疑遭「選擇性發送」！台中市議員曾朝榮今天爆料指出，北區及北屯區多名民進黨推薦的選舉監察人員，至今未接獲任何講習通知，根本無法參訓，恐因此喪失資格。他痛批，這是「行政黑手介入選務、公然打壓罷免行動」，矛頭直指台中市選委會與市長盧秀燕。

北屯區長陳宗祈說，選委會昨天下午才將名單檔案給區公所，區公所需做成公文系統，並進入選務系統中才有辦法作業，因此，今天下午才寄發通知，坦承因作業時間緊迫，所以已將總名單給兩黨，由兩黨通知，講習共有3場，除了明天上午及下午，16日上午還有一場。

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曾朝榮說，如果作業不及，可於下週六再舉辦講習，直到今天下午6點多，相關監票員都未收到通知，若明天週六無法參加講習，16日是週三，很多人沒有休假，質疑市府是「技術性」的干擾大罷免。

他說，選監人員是否有受訓，是參與監票的必要條件，但講習預計明（12日）天就要舉辦，卻有不少民進黨系統的選監人員，完全沒有接到通知單、也沒接到電話通知，痛批「這根本是設局」！台中市選委會擺明在玩技術性排除，讓民進黨監票人員直接出局！

曾朝榮質疑，台中市選委會在寄發通知過程中，是否出現嚴重疏失？還是刻意「選人發送」，配合市府操作選舉，阻撓民進黨參與罷免監票工作？他點名市長盧秀燕必須出面說明，選監人員名單是否受到市府干預？是否有行政系統「選擇性通知、選擇性篩選」的情況？

曾朝榮說，罷免是人民的憲法權利，監票制度是選舉公平的基礎，若台中市府與選委會聯手搞小動作，意圖透過程序漏洞壓制特定政治立場，這將成為民主歷史上的污點。

曾朝榮呼籲台中市選委會立刻公布通知發送紀錄，說清楚誰被通知、誰沒被通知，並且重新安排補訓場次，確保所有經推薦的選檢人員都能依法上線，「不要讓市府成為民主罷免程序的破壞者」！

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