眾神護台灣！同意罷免大車隊福隆宮出發 台中雨就停了

「同意罷免大車隊」在台中市北屯區水景福隆宮集結出發。（記者歐素美攝）

2025/07/11 17:06

〔記者歐素美／台中報導〕守護台灣不後退！同意罷免大車隊今天從台中市北屯區的水景福隆宮出發，數百輛機車跟隨立委王義川的車隊，將遶行台中市第四、五、六選區，呼籲民眾7月26日投下同意罷免票，罷免掉不適任的國民黨立委羅廷瑋、黃健豪及廖偉翔；王義川表示，羅廷瑋非罷不可，是非常惡劣的立法委員。

今天下午原本下大雨，但王義川等人在水景福隆宮拜拜祈福後，大雨即停止。王義川表示，「同意罷免大車隊，守護台灣不後退」今天是第二場，從台中市北屯、北區出發，從立委黃健豪的選區出發，將踏遍大街小巷，並經過廖偉翔的選區，最後1小時會整個橫掃羅廷瑋的選區，因為羅廷瑋是這次非罷不可，非常惡劣的立法委員。

請繼續往下閱讀...

王義川說，早上護國大遶境的活動從烏日出發，第一站也是到羅廷瑋的選區，下午則同步在西南屯，今天台中非常熱鬧，「眾神護台灣」，護國大遶境。從北屯水景福隆宮出發，拜託三府王爺大顯神威，把不適任的立法委員趕出立法院，把上次立委選舉，市民朋友賦予他們重任的黃健豪、廖偉翔跟羅廷瑋三人，在7月26日通通罷免掉，大罷免大成功。

外傳民進黨有重點罷免8+2名單，王義川對此回應指出，沒有，每個人都有自己的重點，大家分進合擊，按照自己的方式，有的黨工職每天站街頭，有人掃早市或黃昏市場，有人上政論節目，有人參加造勢活動，有人參加大遶境，PUMA沈伯洋則參加苦行，全程步行，趕回台北投票再繼續苦行，大家都用各自的方式來完成這次大罷免的行動。

山除薇害罷免團體發言人阿美也前來讚聲指出，今天上午參加護國大遶境，發現台中人非常熱情，路上也遇到不同理念的朋友，但車掃過程也拜託大家給我們15天的時間，給我們一個機會跟大家論述，為何要罷免這些國民黨的立委，相信透過不斷的對話，一定會有愈來愈多的人理解，然後在7月26日投下同意罷免票。

前立委莊競程表示，這次的訴求很簡單，因國民黨立委在立法院一直嘗試癱瘓政府，弱化我們的國防及出賣我們的主權，這就是我們要罷免他們的原因。

這項行動吸引許多民眾騎機車參與，一位程小姐偕同男友參加指出，風雨無阻，救台灣；市議員江肇國、曾朝榮、陳俞融、謝佳宜等也都出席參與。

立委王義川疾呼民眾同意罷免不適任立委。（記者歐素美攝）

王義川等率同意罷免大車隊遶行台中市區，呼籲民眾罷免不適任立委。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法