幸運兒出爐!台中「西屯國安一期好宅」抽籤 中籤率13％

台中國安一期好宅今抽籤。（圖：市府提供）

2025/07/11 16:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中臨近中科的第14處社會住宅「西屯國安一期好宅」今電腦抽籤，3225人搶420戶，整體中籤率約為13.02%，資格審查合格者中籤率為20.17%，台中市住宅處指出，雀屏中選者最快9月起可入住新厝。

台中住宅處指出，西屯國安一期臨國安一路、國安二路、福林路、玉門路，也近台灣大道與中科，為台中市第14處社會住宅，規劃500戶住宅單元，共收到3225件申請案，扣除80戶計畫回饋戶（包含66戶共居房、13戶創業房、1戶二房型）不列入抽籤範圍後，今在政風室人員及律師等人見證下進行電腦抽籤作業，過程也同步線上直播，確保公正公平公開。

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住宅處指出，此次共抽出420戶正取名單，整體中籤率約為13.02%，經審查申請者合格為2082件後進行電腦抽籤，合格者中籤率為20.17%。

住宅處指出，抽籤結果已公布於台中市政府住宅發展工程處官網、「台中市共好社宅–共同好好生活在一起」臉書粉絲專頁及「台中市共好社宅17租」網站，供民眾查詢。

住宅處指出，抽籤結果現場同步列印並即時上網公告，後續將陸續寄發公文通知正取戶辦理看選屋等作業，預計8月辦理現場看屋與線上選屋程序，9月完成簽約後即可入住。

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