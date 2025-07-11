菲律賓衝回來投同意罷免票 潛水教練喊：讓中國人看看台灣的民主

楊姓教練說，罷免是更民主的展現，不適任的立委就應該下來。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/11 16:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免7月26日投票倒數，反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」車隊駛入台中市，今天展開兩天遶境，沿線民眾熱情支持，民進黨議員設置加油站，不少人特別從外國返鄉投票，其中，楊姓潛水教練從菲律賓特回台，要投下同意罷免票，他說，「罷免更是民主的展現！」這次不是罷免藍白，而是給全世界人，甚至是中國人看。

家住南區的楊姓潛水教練現在長住菲律賓教潛水，他說，小時候就認識羅廷瑋，是一個嘴很甜的人，但現在菲國看到羅廷瑋的新聞，言行荒腔走板，令人感到難過與丟臉，這次特地返台要罷免羅廷瑋，讓他回去繼續賣牛肉麵。

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楊姓教練說，在菲律賓有不少外國人及中國人去學潛水，談及這次罷免，他們都深深感動，認為罷免是更民主的展現，不適任的立委就應該下來，以前台灣選立委做得再爛也能當4年，現在罷免行動，台灣人展現覺醒的力量，以後沒有政治人物敢在這次大罷免後還敢亂來。

楊姓教練說，這次大罷免，不只是對藍白抗議，而是給全世界的人看，甚至是中國人看，「我們台灣人敢站出來，是一場民主嘉年華」，許多外國人也受到觸動，這是一場以台灣人為主體的戰役。

也有鋼琴老師與80歲媽媽及友人站路挺護國大遶境車隊，搖旗、舉布條，高喊加油，她說，台灣是我們生長的地方，有自由民主，能選自己的路，不要變成中國人，不要讓自己的小孩無法選舉，這場大罷免一定要成功。

護國大遶境車隊駛入台中市，沿線民眾熱烈支持。（記者蔡淑媛攝）

護國大遶境車隊駛入台中市，沿線民眾熱烈支持。（記者蔡淑媛攝）

護國大遶境車隊駛入台中市，沿線民眾熱烈支持。（記者蔡淑媛攝）

民眾熱烈支持大罷免。（記者蔡淑媛攝）

護國大遶境車隊駛入台中市，民眾熱烈支持。（記者蔡淑媛攝）

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