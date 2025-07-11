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    護國大遶境車隊駛入中六選區 民眾冒雨相挺、氣勢如虹

    「護國大遶境」駛入台中市罷免熱區中六選區，沿線民眾熱烈回應，高呼「大罷免、大成功」！（記者蔡淑媛攝）

    「護國大遶境」駛入台中市罷免熱區中六選區，沿線民眾熱烈回應，高呼「大罷免、大成功」！（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/11 15:03

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免投票進入倒數衝刺階段！「護國大遶境」列車今天駛入台中市，上午從烏日繞境罷免熱區中六選區中、西、東、南區，沿線民眾熱烈回應，議員黃守達、江肇國、陳雅惠及鄭功進都設置加油站並現身支持，各點聚集1、200人力挺、呼口號「大罷免、大成功」，有民眾特別從菲律賓返台要投下同意罷免票，也有一家祖孫3代動員到場支持。

    颱風剛過境，台中連日大雨，澆不熄民眾挺罷免的決心，上午台中下起毛毛雨，護國大遶境車隊行經路段吸引民眾熱情回應，伸手比讚、喊加油，各加油點民眾更是早早拉上布條、揮旗等待護國大遶境車隊，還有人偶恐龍、鯊魚也站路口，受到矚目及歡迎。

    由於市區車多，繞境車隊行進較慢，民眾從小雨等到烈日出現，仍不減熱情，看到車隊出現更是搖旗吶喊、高呼口號「罷免羅廷瑋、台中回正軌」，車隊也熱情回應，互喊加油，猶如罷免嘉年華。

    議員江肇國表示，台中罷免氣勢還少了點氛圍，今天有護國大遶境、王義川同意罷免車隊、還有政論節目開講，這兩週加溫罷免熱度，要把親共賣台的立委拉下來，相信罷免熱情會持續到7月26日投票日。

    江肇國說，現在罷團壓力大，因為被罷方資源豐沛，看板、志工及座談會，背後有大量資源投入，盧市府、行政系統也動起來，鄰里長、工會接到到市府拜託，面對行政資源、金錢攻勢，大家要信心、更不敢鬆懈，相信人民的力量，人民才是頭家能罷免成功。

    江肇國更強調，人民不是4年投票一次才當頭家，人民每天都是頭家，颱風來了，停電、農損，才發現藍白立委杯葛台電預算、把農發金等補助刪除，如此惡劣，一定要讓中間選民、讓不關心的人出來投票，罷團和民進黨持續站路口、市場、家戶拜訪密集，舉辦客廳會及掃街，全力動員支持726投下罷免票。

    黃守達也說，加油點人潮大爆滿，站滿馬路兩側，可見中西東南區的罷免已是勢不可擋，這次加油點有特別準備全台首發台派寶寶授權的彩虹手搖旗，吸引非常多民眾索取，手搖旗的彩虹配色，是雨過天晴的意象，不僅呼應台中今天天氣，也象徵唯有大罷免才能為台灣撥雲見日。

    陳雅惠強調，這場車隊不只是一次公民運動，更是守護台灣民主的具體行動，立委應該為民喉舌，而不是淪為政黨鬥爭工具，人民對國會亂象忍無可忍，才會用選票行使憲法保障的罷免權，呼籲市民把握這次罷免機會，以手中一票讓失職者下台，讓台中回歸正軌。

    台中連日大雨，澆不熄民眾挺罷免的決心。（記者蔡淑媛攝）

    台中連日大雨，澆不熄民眾挺罷免的決心。（記者蔡淑媛攝）

    台中連日大雨，澆不熄民眾挺罷免的決心。（記者蔡淑媛攝）

    台中連日大雨，澆不熄民眾挺罷免的決心。（記者蔡淑媛攝）

    人偶恐龍、鯊魚也站路口，受到矚目及歡迎。（記者蔡淑媛攝）

    人偶恐龍、鯊魚也站路口，受到矚目及歡迎。（記者蔡淑媛攝）

    護國大遶境車隊駛入中六選區中、西、東、南區，沿線民眾熱烈回應。（記者蔡淑媛攝）

    護國大遶境車隊駛入中六選區中、西、東、南區，沿線民眾熱烈回應。（記者蔡淑媛攝）

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