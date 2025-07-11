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    悍婦威脅殺人、呼巴掌追打3名女律師 台中地院回應了

    針對林女暴力攻擊3名女律師，台中地院強調，會竭力維護開庭與洽公人員（含律師）在法院內的人身安全。（資瞭照）

    針對林女暴力攻擊3名女律師，台中地院強調，會竭力維護開庭與洽公人員（含律師）在法院內的人身安全。（資瞭照）

    2025/07/11 14:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子委任3名女律師，控告姊姊索賠348萬元，不料，其姊姊林女竟於台中地方法院與高等法院台中分院開庭時，呼女律師巴掌，在法官面前以不堪入耳的「性器官字彙」辱罵，甚至揚言要直播殺死女律師，更於開庭後尾隨在馬路上毆打女律師，潑不明液體，3名女律師受害，台中律師公會發表聲明譴責，台中地方法院今天回應表示，會竭力維護開庭與洽公人員（包含律師）在法院內的人身安全。

    台中地院回應表示，向來重視訴訟當事人（被告或原告）、訴訟代理人或辯護人（律師）等人員，在法院內的人身安全，如果在法院內遇有人身自由發生危害之虞時，在法庭內可即時向承辦法官反應；在法庭外可就近向執勤法警尋求協助，台中地院將竭力維護開庭及洽公人員在法院內的人身安全；至於高等法院台中分院，目前尚無回應。

    另外，台中地院強調，未來將持續加強教育訓練，使相關人員（例如法警）能適時因應緊急狀況，確保人民「近用法院」權利（指接近法院或方便到法院）。

    林女暴力行為，源於其弟弟把一處土地，以1000萬元抵押給胞姊林女，但弟弟沒有向姊姊借貸，胞姊卻於2022年將土地賣給一家公司，台中地院去年6月判決，林女應給付弟弟348萬餘元，其餘駁回，目前上訴高等法院台中分院二審中。

    台中律師公會則指出，就在一審與二審期間，林女在法庭或法院內，肆意攻擊辱罵弟弟委任的3位女律師，包括在法庭上呼女律師巴掌，女律師閃躲沒被打到，另一女律師在路上被林女追打，第三位女律師則是二審開庭時，被林女辱罵穢詞，甚至一度追打並恐嚇要殺害律師，台中律師公會嚴正譴責此暴力行為，並呼籲檢方與院方重視。

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