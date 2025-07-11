中捷橘線可行性研究已送行政院 中市府盼儘速核定

台中機場捷運（橘線）示意圖。（市府提供）

2025/07/11 14:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕針對台中機場捷運（橘線）計畫，交通部已於7月4日正式陳報行政院審議，台中市府捷運工程局長蘇瑞文表示，備受地方期待的「黃金路線」捷運橘線可行性研究將進入核定倒數，盼行政院盡速核定。

蘇瑞文指出，市府於2021年4月9日首次提報機場捷運（橘線）的可行性研究報告書至中央審議，期間多次依中央意見修正並補充資料，2024年7月2日交通部召開委員會審查原則同意，市府於同年10月1日依審查意見完成補充修正後再度提送交通部。經過市府多次溝通及努力爭取之下，交通部已完成報告書審視並於2025年7月4日正式陳報行政院續審。

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蘇瑞文強調，機捷橘線的推動對台中未來發展至關重要，不僅是台中空港門戶重要的聯外捷運系統，也是提升城市競爭力的關鍵工程。機場捷運（橘線）全長29.23公里，規劃高架車站15座、地下車站11座，共設有26座車站，總經費預估1,602億元，規劃自台中國際機場出發，途經大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里，最終抵達霧峰。該路線不僅連結市區與機場，更可強化台中捷運路網，帶動沿線發展。

捷工局表示，市府將持續積極與中央溝通協調，盼行政院能夠盡速核定可行性研究，核定後市府會盡早展開綜合規劃作業，並廣納各界意見，確保捷運橘線的規劃與建設符合市民需求。

此外，捷運橘線延伸海線計畫亦於6月初正式啟動相關評估工作，市府將加速完成可行性研究報告，並提報中央審議，力拚早日實現「捷運大台中」的發展願景，讓台中市民享受便捷、安全、高效的捷運運輸服務。

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