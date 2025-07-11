天降巨包！台中特斯拉遭貨車「倒垃圾」砸車頭 連車牌都捲走

白色特斯拉凌晨行經環中路，突遭前方小貨車「倒垃圾」砸車頭。（讀者提供）

2025/07/11 13:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區陳男駕駛特斯拉行經環中路，突遇天外飛來一包巨大垃圾袋佔據車道，陳男反應不及直接撞擊，車頭遭整包垃圾砸中，連前車牌都被垃圾捲走，警方過濾上百支監視器，經過一週找到肇事載垃圾小貨車，依道路交通管理處罰條例第30條開罰。

台中市第四警分局今表示，陳男（25歲）於6月29日凌晨在環中路撞到垃圾，險些失控衝出車道，肇事貨車肇逃，陳男緊急停車查看，驚覺車輛前車牌不翼而飛，懷疑被垃圾捲走連忙報警，警方過濾上百支監視畫面，鎖定未妥善覆蓋帆布小貨車，經過一週後找到肇事連姓駕駛（45歲）到案釐清肇因。

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行車紀錄畫面顯示，連男駕駛藍色貨車滿載垃圾，疑似未綑綁打包，整袋垃圾「倒入」後方白色特斯拉車頭，第四分局交通分隊警員謝時雨獲報，反覆觀查時段車流，發現凌晨2時許經過小貨車車斗堆滿廢棄物，且未使用帆布固定，行駛時負載垃圾搖搖欲墜。

陳男說，凌晨準備駕車返家，經環中路昏暗中突遭「天降巨包」，急踩煞車仍閃避不及，撞開垃圾袋瞬間讓大量紙屑廢棄物掉出，肇事連男供稱，車上載運多為紙類且重量輕，道路風勢強勁，才讓垃圾袋不慎飛落，對於垃圾「砸到」後車感到抱歉。

警方並未尋獲特斯拉前車牌，訊後依道路交通管理處罰條例第30條第一項第2款、第62條第一項第1款規定，對連姓駕駛開罰3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。

未綑綁打包整袋垃圾「倒入」後方特斯拉車頭。（讀者提供）

警方過濾上百支監視器，找到肇事載垃圾小貨車。（讀者提供）

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