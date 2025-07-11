2025台中鍋烤節14日開跑 市府召開記者會、4國大使來讚聲

台中市長盧秀燕會同印、義、韓、泰國等4國代表，一起出席參與台中鍋烤節記者會。（記者歐素美攝）

2025/07/11 14:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中鍋烤節開跑！台中市長盧秀燕今天召開記者會宣布，「十大火鍋燒烤店家票選活動」熱烈展開，今年已有破630組鍋烤店家報名參賽，今年並首度新增「蔬食組」，民眾於7月14日至8月14日至「台中通TCPASS」APP台中鍋烤節專區投票，即有機會抽中300組萬元鍋烤抵用券，還有最大獎汽車，以及韓、印、義、泰4國來回機票。

經發局表示，今年台中鍋烤節規模再升級，正式邁向國際舞台！事前特別邀請時任駐台北韓國代表部代表李殷鎬、印度台北協會長葉達夫、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文及泰國貿易經濟辦事處代表文那隆共襄盛舉，參與拍攝宣傳影片。今天4國代表，包含即將上任的駐台北韓國代表部代理代表崔鳳圭，皆現身活動起跑記者會；大韓航空及新加坡航空並熱情贊助韓國及印度來回機票。

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盧秀燕表示，台中市「三步一鍋，五步一烤」，店家到處林立，這就是台中特殊的飲食文化，所以3年前為了拚經濟及「推動我們的特殊飲食文化」，開辦「台中鍋烤節」，結果一炮而紅，受到市民朋友及商家熱烈歡迎，連住在台北要回台南老家的朋友，行經台中時，2個孩子都要求要在台中停下來，因台中的火鍋跟燒烤特別好吃。

盧秀燕說，台中鍋烤節參與商家從最早的400多家，去年增加到500多家，今年已突破630家，今年並首次增加蔬食組，以推廣蔬食，呼籲民眾吃在地或吃國際的火鍋或燒烤，就要來台中。

經發局指出，「十大火鍋燒烤店家票選活動」，今年以「火鍋」及「燒烤」為主，再分為「品牌店家」和「巷弄美食」，且新增「蔬食組」，共5組，每組天天投3至5票提升中獎機會。另店家報名至7月13日中午12點截止，還沒報名的店家可把握最後機會。

台中鍋烤節投票將於7月14日至8月14日舉行。（記者歐素美攝）

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