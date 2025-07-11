林右昌批國民黨先行龜縮大法今又作亂 立院政策買票、不讓台電撥補

林右昌批國民黨又開始作亂了。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/11 12:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院今天將審查4100億特別條例草案，民進黨秘書長林右昌今天受訪表示，國民黨立委近來行「龜縮大法」，希望過去在立法院一年多惡行惡狀老百姓忘記，但他們可能認為老百姓忘記了，今天開始在立法院作亂，傳出國民黨要加碼2300億來政策買票要普發現金1萬元、對台電1千億元撥補方案寸步不讓，希望國民黨不要為政治鬥爭來糟踏台電，也看得出來該黨是為反對而反對。

對於為何護國大遶境從烏日啟動？是為了加強中二選區？林右昌表示，今天是護國遶境重新啟動，是由公民團體發起，民進黨黨公職全力支持，最重要因應罷免。

請繼續往下閱讀...

林右昌表示，很多國民黨立委最近躲起來，行「龜縮大法」，希望他們過去在立法院一年多惡行惡狀老百姓忘記，國民黨最近可能覺得民眾真的忘了，罷免比較穩了，今天要開始作亂了。

林右昌表示，立法院今天要進行4100億元特別條例草案的討論及審查，國民黨真的很亂

，昨天傳出要加碼2300億來政策買票，要普發現金1萬元，今天傳出台電1千億元撥補方案國民黨寸步不讓，國民黨真的錯亂且在亂搞，需要電找台電，災害發生時候要電還是找台電，需要撥補給台電卻是寸步不讓。

林右昌表示，他的父親是台電基層人員退休，他最了解台電的辛苦，望國民黨不要為政治鬥爭來糟踏台電，更何況1千億撥補方案，連中華民國工業總會都公開呼籲為應該為國家經濟要全力支持，看得出來國民黨是為了反對而反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法