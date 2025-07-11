台中6罷團領軍護國大遶境冒雨起走 要祝王鴻薇「生日快樂」

台中6罷團領軍，護國大遶境從烏日玉闕朝仁宮冒雨起走。（記者黃旭磊攝）

2025/07/11 11:00

〔記者黃旭磊／台中報導〕天空下起大雨，護國大遶境上午9時59分從烏日玉闕朝仁宮出發，台中6區罷團領銜及發言人全身濕透，帶領民主進步黨秘書長林右昌、民進黨台中市議會黨團總召王立任、副總召張芬郁等10多名議員，冒雨展開遶境，眾人齊呼「罷免投同意，反共更有力。」

王立任在出發前調侃國民黨台北市立委王鴻薇，在61歲生日許願「大罷免大成功」，王立任說，7月26日要票投「同意」祝她生日快樂，大家說好不好，上百名隨行支持群眾及民進黨市議員高呼「好，祝福她生日快樂、大罷免大成功。」

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反共護台志工聯盟發起「護國大遶境-護國勇腳組」，9日從雲林北港朝天宮啟程，展開為期11天、全長368公里徒步苦行，象徵走訪台灣368個鄉鎮，隊伍今天上午來到台中，由罷團中二解顏發言人林宣宏、中三拒櫻發言人Connie、中四廢翔發起人杜承哲醫師及發言人高凡璽、中五斷健發言人台灣衣美局及中六敲羅領銜人呱呱等人領軍，林右昌等綠營黨公職冒雨陪行出發，展開在台中6個罷免區苦行行程。

民眾自願擔任「香燈腳」陪走護國大遶境。（記者黃旭磊攝）

台中6罷團領軍護國大遶境。（記者黃旭磊攝）

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