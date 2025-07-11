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    台中慣竊偷機車載女伴「約砲」被抓 「浪漫休息」變荒謬戲

    王女（左）見警察湧入抓楊男（上），「浪漫休息」變成荒謬戲，她直呼不知楊男偷機車。（警方提供攝）

    王女（左）見警察湧入抓楊男（上），「浪漫休息」變成荒謬戲，她直呼不知楊男偷機車。（警方提供攝）

    2025/07/11 10:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市34歲慣竊楊姓男子，想與認識不久的女伴「約砲」，到汽車旅館「浪漫休息」，他竟然偷機車，完事之後驚見員警衝入摩鐵抓人，女伴見浪漫瞬間變成荒謬戲碼，嚇得直呼「我不知道他偷機車載我」，台中地檢署依竊盜罪起訴楊男。

    台中市警局第一分局調查，這件頗離奇竊案，是機車的吳姓車主，今年5月29日上午，將機車停放於西區美村路一段全聯超市騎樓，他趕上班，疏忽未拔鑰匙，當日下午返回時，發現機車失竊。

    第一分局公益派出所受理報案後，員警調閱沿線監視器，發現楊姓男子當天上午徒步經過現場，見車鑰匙未拔遂起竊意，當場將車騎走，楊男還是有多項前科的治安顧慮人口（俗稱慣竊）。

    警方循線追查發現，卻發現楊男未藏匿機車，而是翌日（30日）上午9時許，騎著贓車載剛認識不久的31歲王姓女子，到東區一處汽車旅館「浪漫休息」，兩人中午退房之後，員警進入摩鐵內抓人。

    楊男坦承想載王女到摩鐵，沒交通工具的他，又不想租共享的汽機車而偷機車，王女則嚇得直呼，不知道楊男偷機車，也不知機車是贓車，台中地檢署依竊盜罪起訴楊男。

    楊姓慣竊（圖中）偷機車載王姓女子到汽車旅館，退房時被員警拘捕。（警方提供）

    楊姓慣竊（圖中）偷機車載王姓女子到汽車旅館，退房時被員警拘捕。（警方提供）

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