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    首頁　>　臺中市

    豐原五口命案 當鋪業者3人中檢複訊後無保請回

    警方昨夜移送當舖業者林男（圖後），檢方今天清晨裁定無保請回。（民眾提供）

    警方昨夜移送當舖業者林男（圖後），檢方今天清晨裁定無保請回。（民眾提供）

    2025/07/11 09:41

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口疑因投資黃金與團購遭到詐騙，負債上千萬元，本月2日被發現死於住處，台中地檢署繼傳喚張姓美容師與李姓女團購主之後，昨天展開第二波偵辦行動，指揮警方搜索位於台中市、彰化縣等處的相關當舖、銀樓等6個點，並傳喚6名業者到案，其中3人列為洗錢、詐欺罪的被告移送台中地檢，但中檢複訊之後今天凌晨全部無保請回。

    昨天傳喚6人，分別是當舖業者林姓男子（52歲）、張男（39歲）、顧男（57歲）、顧男（34歲）、羅男（證人43歲）與銀樓業尤男（44歲），其中，豐原警分局於昨天深夜將林與張等3人移送台中地檢複訊，檢方今天清晨裁定無保請回。

    此案偵辦至今，被檢警列為詐欺或洗錢罪被告者，分別為介紹王家認識李姓團購主（又稱李團長）的張姓美容師，張女限制住居釋回，李女則15萬元交保，以及上述3名當舖業者共計5人。

    檢警是本月4日發動第一波搜索，約談張姓美容師與李女，並詢問議員、當舖業者等11名證人，查扣15部手機、平板等進行數位鑑識採證，主要案情為，張女介紹王家認識李女，李女慫恿王家每月刷15萬元信用卡買黃金，黃金交給李女，李女則支付王家卡費，再給3000元酬勞佣金給王家。

    李女另慫恿王家投資200萬元團購，卻於今年農曆年後，李女沒支付刷卡費，又宣稱王家違約，要求賠償500萬元，王家為此背負債務，李女還暴力威脅討債，又介紹當舖給王家姊妹，抵押房子貸款200萬元，年息高達48％，李女找王家姊妹蓋印貸款時，王家五口已經死亡。

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    警方昨夜移送當舖業者張男（圖中），檢方今天清晨裁定無保請回。（民眾提供）

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