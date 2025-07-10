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    運量突破5000萬人次 6月搭中捷抽好禮中獎名單今出爐

    中捷綠線累計運量突破5000萬人次。（中捷公司提供）

    中捷綠線累計運量突破5000萬人次。（中捷公司提供）

    2025/07/10 19:57

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線累積運量突破5000萬人次，中捷公司特別舉辦「6月搭中捷抽好禮」活動，凡於6月期間使用電子票證或行動支付搭乘捷運，每累積5次即可自動獲得一次抽獎機會，共產生逾13萬筆符合抽獎資格的紀錄，已抽出300多個獎項，中獎率約0.24%，中獎名單今（10）日公布在中捷官網與粉絲專頁，請旅客趕緊核對卡號，並於今年9月30日前完成領獎。

    中捷公司總經理朱來順表示，6月總運量較去年同期成長9.6%，符合抽獎資格的票卡數量共計5萬2976筆，搭乘總次數高達75萬986次，其中一位捷粉旅客更在單月搭乘多達242次，顯見中捷已成為通勤、通學或日常生活的首要大眾運輸選擇。

    中獎名單公布在中捷官網及臉書粉絲專頁，中捷公司提醒中獎者須於今年9月30日前完成領獎手續，逾期視同放棄，請旅客趕緊核對手中票卡卡號，把握得獎機會！此外，第5000萬名幸運旅客領獎期限同樣至9月30日截止，6月9日下午持一卡通由舊社站進站、2時45分由市政府站出站（卡號：35000104351） 的旅客，請盡速和中捷公司聯繫，把星宇航空台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票大獎帶回家。

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