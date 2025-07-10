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    李洋挺身站台 瑪利亞、茶湯會快樂襪「荔枝畫」感動全場

    李洋出席瑪利亞快樂襪與茶湯會聯名公益活動，為瑪利亞心智障礙青年畫家旻潔加油打氣（記者蔡淑媛攝）

    李洋出席瑪利亞快樂襪與茶湯會聯名公益活動，為瑪利亞心智障礙青年畫家旻潔加油打氣（記者蔡淑媛攝）

    2025/07/10 19:48

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕瑪利亞基金會社會企業「Merry Young快樂襪」成立5週年，與春水堂品牌茶湯會聯名推出以勵志為名的荔枝系列襪、杯、保冷袋等公益產品，並以瑪利亞心智障礙青年旻潔的荔枝畫做主視覺，兩屆奧運羽球金牌選手的快樂襪品牌大使李洋也到場推廣，分享快樂與運動員「堅持不放棄」的精神，用公益讓大家看到更多光明面。

    李洋說，瑪利亞快樂襪的故事，勉勵他在低谷、艱難時有勇氣的動力，也鼓勵他持續做公益，他說，身為運動員追逐夢想，並非一帆風順，遇到很多困難與挫折，在一步步追尋中逐夢踏實，希望他們也能堅持自己喜歡的目標與夢想。

    李洋說，每雙快樂襪都有涵意與故事，充滿溫暖，他看到旻潔的荔枝畫非常喜歡，稱讚旻潔很利害，向她求教「我繪畫不好，可以教我嗎？」旻潔也點點頭。

    36歲的旻潔為中度智能障礙，認知、口語表達等能力有限，在瑪利亞愛心家園廚務組工作18年，被發掘出繪畫天份，一如她爽朗的個性，畫風奔放鮮艷，素有「瑪利亞的畢卡索」稱號，這次畫出荔枝畫，以多個代表荔枝剖面的圓形與鮮明色塊組成，展現獨特視角，被選為今年度茶湯會20週年與瑪利亞聯名的「勵志（荔枝）襪」的圖案。

    父親節將至，旻潔在教保員的引導下畫卡片送給父親，並寫下「爸爸是我的太陽」等字句，今天在李洋的見證下將父親節卡片送給爸爸，在春水興業集團協理劉彥伶協助下泡出「黑朵奶蓋」茶獻給父親，祝福父親節快樂。

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