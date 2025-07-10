涉貪二審9/11宣判 顏寬恒：盼斟酌對我有利部分 相信司法還公道

立委顏寬恒被控貪污案，二審今天辯論終結，預計9月11日宣判，顏寬恒強調因自己的出身背景，導致「抹黑攻擊從未停止過」，但他相信司法能還他公道。（記者張瑞楨攝）

2025/07/10 15:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨立委顏寬恒被控貪污詐領助理費、假買賣沙鹿莊園豪宅，台中地方法院一審於去年判處顏7年10月徒刑，其手下（同案被告）苑裡公司名義負責人林進福判刑7年8月，高等法院台中分院二審今天辯論終結，預計9月11日上午宣判，顏寬恒開庭時一度激動說，因為父親（顏清標）的「社會印象」，導致媒體對他抹黑造謠，因為自己的出身背景，導致「抹黑攻擊從未停止過」，但他於開庭結束後說，他相信司法能夠還給他公道。

顏寬恒開庭結束後短暫表示，他希望二審對他有利的部分要斟酌，原審判決（台中地院一審）他有罪的部分，他們都有提出相對的質疑，相信宣判當天，司法能夠還給他公道。

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顏寬恒於今天最終辯論時喊冤說，包括假買賣豪宅與貪污助理費，他都沒有做的事情，要如何自證清白？自己是因父親的「社會印象」，導致媒體對他抹黑造謠，因為自己的「出身背景」，導致抹黑攻擊從未停止過，他才想賣掉房子，賣房與聘林當助理都是真實，他自己知道媒體與其他（人）對他不公平，他希望司法能公平審判。

至於一審認定，苑裡公司會計黃玉萍（林進福之妻），製作的帳冊中，有一個「顏董代收代付總表」，顯示顏寬恒聘請林進福當公費助理，但助理費108萬餘卻進入苑裡公司，苑裡公司再用這筆錢，代付顏寬恒購買瑪莎拉蒂豪車、馬自達轎車與RAV4休旅車，以及支付顏家的保險費、水電費用等開銷，一審據此認定，顏寬恒利用林進福當人頭助理，詐領助理費108萬餘元。

對此，顏寬恒強調，黃女做的表格，他完全不知情，也未經我同意，「就變成我詐領助理費，我實在無從防備，也很冤枉，不知從何說起？我又如何字證清白？」。

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